Rusya’dan rekor ithalat: Petrol indirimli alınıp pahalı mı satılıyor?

Haziranda Rusya'dan ithalat 5 milyar doları aşarak rekor kırdı. Türkiye'nin petrol ithalatında Rusya ilk sıraya yükselirken, indirimli fiyat nedeniyle dünyada Rusya'dan petrol alımını en çok artıran üç ülkeden biri Türkiye oldu. İndirimli fiyat tüketiciye yansıtılmıyor.

Emre DEVECİ

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Türkiye'nin ithalatı haziranda 31,6 milyar dolarla rekor kırarken, bir rekor da Rusya'dan ithalatta geldi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin Rusya'dan ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 118,3 oranında artışla 5 milyar 66 milyon dolara ulaştı ve tüm zamanların zirvesini gördü.

2022 yılın ilk altı ayında Rusya'dan ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 119,5 artışla 27,7 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin ilk altı aydaki toplam ithalatı yıllık yüzde 40,6 oranında artarak 177,2 milyar dolara yükselirken, toplam ithalat içinde Rusya'nın payı yüzde 15,6 oldu.

ABD'nin başını çektiği NATO üyesi ve NATO müttefiki ülkelerin uyguladığı sert yaptırımlara Türkiye katılmamıştı.

RUSYA PETROL İTHALATINDA İLK SIRAYA YÜKSELDİ

EPDK verileri, Rusya'nın hem petrol hem de doğalgaz ithalatında ilk sırada olduğunu gösteriyor.

Nisan 2022'de Rusya'nın payı Türkiye'nin doğalgaz ithalatında yüzde 46,28, petrol ithalatında yüzde 35,38 ile birinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin doğalgaz ithalatında Rusya genellikle ilk sırada yer alıyor, ancak petrol ithalatında uzun süredir Irak ilk sırada yer alıyordu. Nisanda Rusya'nın ilk sıraya yükselişi dikkat çekici.

Nisan 2021'de Türkiye'nin toplam petrol ithalatında Rusya, yüzde 24,46'lık payla ikinci sırada yer almıştı. O dönem yüzde 29,41 ile ilk sırada olan Irak'ın payı ise Nisan 2022'de yüzde 27,55'e geriledi.

Nisan 2021'de 874 bin ton, Nisan 2022'de 803 bin ton olan Rusya'dan petrol ithalatı, Nisan 2022'de 1 milyon 391 bin tona yükseldi.

Nisan 2021'de 393 bin ton, Şubat 2022'de 446 bin ton olan Rusya'dan ham petrol ithalatı, Nisan 2022'de 1 milyon 8 bin tona yükseldi.

PETROL UCUZA MI ALINIYOR?

Rusya'nın Ural petrolünü, Brent petrolün gösterge fiyatının yaklaşık 35 dolar altına sattığı biliniyor. Nitekim, indirimli petrol nedeniyle Çin ve Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatını hızla artırması sık sık gündeme geliyor.

Bu iki ülkenin yanı sıra Türkiye'nin de Rusya'dan petrol ithalatını artırması, uluslararası haber ajanslarının da son dönemde dikkatini çekiyor.

Japon Nikkei ajansı, 9 Haziran tarihli haberinde, bu üç ülkenin Rusya'dan petrol ithalatını artıran ilk üç ülke olduğunu yazmıştı.

TÜRKİYE EN ÇOK ARTIRANLAR ARASINDA

Refinitiv verilerine dayandırılan haberde, Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat ile 2 Haziran tarihleri arasındaki dönemde Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatını yaklaşık sekiz kat artırdığı, Çin'de ve Türkiye'deki artışın ise sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 54 olduğu belirtilmişti.

İsviçre bankası UBS'in emtia analisti Giovanni Stanouvo, mevcut indirimli fiyatlarla Hindistan, Çin ve Türkiye'nin Rus petrolünü satın almaya devam edeceğini belirtmişti.

RUSYA’DAN GÜNDE 270 BİN VARİL HAM PETROL

ABD merkezli ünlü finans ajansı Bloomberg de, 20 Haziran tarihli haberinde, Türkiye'nin de Rusya'dan petrol ithalatını en çok artıran ülkeler arasında olduğuna işaret etmişti.

Haberde, Türkiye'nin Rusya'dan günlük ham petrol ithalatının 17 Haziran haftasında günlük 270 bin varile kadar yükseldiği, bu rakamın sene başında 150 bin varil civarında olduğu aktarılmıştı.

Uzmanlar, Türkiye'deki rafinerilerin Rusya'dan indirimli petrol satın aldığını ancak ürettikleri akaryakıtı daha yüksek olan uluslararası fiyata göre piyasaya satarak kârlarını artırdığını öne sürüyor.

Rusya'dan dağıtım lisansıyla motorin ve diğer petrol ürünlerini ithal eden şirketlerin de indirimli fiyatla ithalat yaptığı ancak yine uluslararası fiyata göre satış yaptığı belirtiliyor.

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