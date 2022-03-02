Rusya’nın en büyük bankası Avrupa pazarından çekiliyor

Rus Sberbank yaşanan nakit çıkışları nedeniyle Avrupa pazarından çekilecek.

Sozcu.com.tr

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Rus Sberbank, iştiraklerinde büyük miktarda nakit çıkışlarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle Avrupa pazarından ayrılacağını açıkladı.

Rusya’nın en büyük bankası yaptığı açıklamada, Avrupa’da iştiraki olan bankalara daha fazla likidite sağlayamadığını belirtirken, sermayesinin ve aktif kalitesinin tüm mevduat sahiplerine ödeme yapmak için yeterli olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından batılı güçler çeşitli finansal yaptırımları art arda açıklamıştı. ABD ve müttefikleri aralarında Sberbank’ın da olduğu bazı Rus bankalarını uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarma kararı almıştı.

Rusya'yı vuran yaptırımlar esas olarak ülkeyi küresel finansal sistemden izole etmeyi ve Rus ekonomisinde derin bir durgunluk yaratmayı amaçlıyor. Batılı liderler, daha önce benzeri görülmemiş finansal önlemlerin Kremlin'in Ukrayna işgaline dönük düşüncesinde bir değişiklik meydana getireceğini umuyorlar.

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