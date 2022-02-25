Rusya’nın işgali hububat ihracatını vurdu: Sevkiyat durdu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türk hububat ve bakliyat sektörünü etkilemeye başladı. İhracat noktasında Rusya pazarı ile sorun yaşamayan sektör, Ukrayna'da ise yükleme sorunları yaşadığı için sevkiyatın durduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Türk hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü Ukrayna-Rusya savaşından dolayı hem ihracat hem de ithalat da alternatif pazarlara yönelmeye başladı.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkan Adayı ve Tayaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, “Ukrayna-Rusya savaşı bizleri ihracat ve ithalat noktasında olumsuz etkiliyor. Ancak sektör olarak bütün kriz anlarına hazırız. Alternatif pazarlarımızla işlerimize devam edeceğiz” dedi.

‘İHRACATTA YÜKLEME SIKINTISI YAŞANIYOR’

Sektörün son durumunu değerlendirmeye devam eden Taycı, “Ukrayna'dan yoğun miktarda buğday ve ayçiçeği ithal ediyoruz. Özellikle yağ üretiminde ayçiçeğini kullanıyoruz. Buğday ithalatına alternatif pazarlarımız Kanada, Meksika ve Avustralya. Ayçiçeğinde ise alternatif pazarlarımız Doğu Avrupa Ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya. İhracat noktasında Rusya pazarı ile herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ukrayna'da ise yükleme sorunları yaşanıyor” dedi.

“Sevkiyat şu anda durmuş pozisyonda” diyen Taycı, “Umarım bu durum bir an önce geçer, her şeyden önce insan sağlığı birinci önceliğimiz” diye konuştu.

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