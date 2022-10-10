Şekere yüzde 8 zam
Mart ayında yüzde 31, haziranda ise yüzde 36-66 aralığında zamlanan şeker fiyatlarına bir zam daha geldi. Türkşeker, şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı. Bu artışın ilerleyen günlerde market raflarına da yansıması bekleniyor.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı.
Böylece Türkşeker’in 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 TL’den yüzde 8 zamla 810 TL seviyesine çıktı.
Bloomberght’den İrfan Donat’ın haberine göre, Türkşeker’in kilogram başına 15 TL’den verdiği şekerin fiyatı 16.20 TL’ye yükseldi. Söz konusu fiyatlara KDV dahil değil.
Türkşeker’in zam kararı kurumun resmi internet sitesinde yayınlanmadı.
SEKTÖR 20 GÜNDÜR ŞEKER BULAMIYORDU
Sozcu.com.tr’ye bilgi veren İstanbul Şekerciler, Pastacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, zam beklentisi nedeniyle yaklaşık 20 gündür şeker temin edinemedikleri bilgisini verdi.
Zam kararının ardından Türkşeker’in dağıtım yerlerine gönderdiği bilgilendirme notunda ise, şeker satışlarının bugün itibarıyla başlayacağı belirtildi.
VATANDAŞA DA YANSIYACAK
Öte yandan, mart ayında şekere yüzde 31 oranında zam yapan Türk Şeker, haziranda ise yüzde 36,3 ila yüzde 66,6 oranlarında yeni bir zam daha yapmıştı.
Bu artışların gelecek günlerde perakende fiyatlara da yansıması bekleniyor.