Şirketler parite zararı yazmaya başladı

Firmalar dolar ve Euro’nun eşitlenmesi ile köşeye sıkıştı. İhracatta artan maliyetler ve döviz bozdurma zorunluluğu nedeni ile kambiyo zararı yazan şirketler, şimdi de Euro ve dolar kurlarındaki eşitlenmeyle pariteden zarar etmeye başladı.

Sayime BAŞÇI

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Dolar ve Euro'nun 20 yıl aradan sonra yeniden eşitlenmesi ile Türkiye'nin ana büyüme ve gelir kaynağı olan ihracatta da, özellikle ana pazarı Euro Bölgesi olan şirketler, zarar yazmaya başladı. Uzun bir süredir hammadde ve enerji fiyatlarındaki artışları sipariş fiyatlarına yansıtamayan ve gelirlerinin yüzde 40'ını Merkez Bankası'na (TCMB) satmak zorunda olan şirketler kambiyo zararının yanında parite zararı da yazmaya başladı. Sektör temsilcileri Türkiye'nin ana ihracat pazarının AB ülkeleri olduğuna değinirken, ilk yarıda ihracatın dolar bazında yüzde 5'lik bir kayıp yaşamış olabileceğine dikkat çekti.

KÂR KAYBETTİRECEK

Hazır giyim sektörünün, ihracatının yüzde 74'ünü Euro Bölgesi'ne yaptığına işaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, “Paritenin böyle olması, döviz bozdurmak zorunda olan tüm sanayi kolları gibi hazır giyim sektörünü de köşeye sıkıştırdı. Hazır giyimde Euro Bölgesi'ne ihracatta yüzde 72'deyiz. Asıl sıkıntı son 4-5 ayda verdiğimiz fiyatlarda. Çünkü fiyat verdiğimiz gün yükleme yapmıyoruz. İlk yarıda verilen siparişlerde önemli bir kâr kaybı geliyor” dedi. İhracatta hammaddeye gelen zamları yansıtmanın zor olduğu bir dönem yaşadıklarını belirten Fayat, paritenin böyle olmasının da ayrı bir sıkıntı yarattığını söyledi.

Euro bazlı fiyatlar artacak

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz gelecek dönemlerde yeni bir fiyat ayarlaması gerekeceğini belirterek, “Bizim dış ticaretimiz açısından olumsuz. Hammaddeyi daha çok dolarla alıp Euro ile ihraç ettiğimiz için burada da kısa vadede yapacak bir şey yok. Kısa vadede Euro bazlı alınan siparişlerde fiyat farkı almak mümkün değil ama orta ve uzun vadede Euro bazlı fiyatları artıracaktır” dedi.