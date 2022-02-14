Şirketlerin ve gurbetçilerin altın hesaplarına da stopaj desteği

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, kur korumalı vadeli mevduat ve katılım hesaplarına sağlanan stopaj avantajına, yurt içi tüzel kişiler ile gurbetçilerin döviz tevdiat hesapları da eklendi.

Sozcu.com.tr

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Kur korumalı vadeli mevduat ve katılım hesaplarına sağlanan stopaj avantajına , yurt içi tüzel kişiler ile gurbetçilerin döviz tevdiat hesapları da eklendi.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, döviz ve altın birikimi olan tüzel kişiler ile Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım (YUVAM) hesapları kapsamında döviz birikimlerini Türkiye’de değerlendirmek isteyen Türk vatandaşları, kur korumalı sistem kapsamında, TL cinsinden vadeli hesaplara dönüştürdükleri hesaplardan elde edecekleri gelirlerde yüzde sıfırlık stopaj teşvikinden yararlanabilecekler.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR DA DAHİL EDİLMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tasarruflarının Türkiye’de değerlendirmesinin teşvik edilmesi için kur korumalı mevduat sistemine dahil edilmesini kararlaştırmıştı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik vatandaşların yurt dışı bankalardan transfer ettikleri döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının da ‘Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi' (YUVAM) olarak adlandırılan hesap aracılığıyla kur korumalı mevduat sistemine dahil edilmişti.

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