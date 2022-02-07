Botaş sanayide doğalgaz kısıntısının ne zaman biteceğini açıkladı

BOTAŞ, sanayiye uygulanan doğalgaz kısıntısının yarın sabah saatlerinde sonlandırıldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), sanayiye uygulanan doğalgaz kısıntısının yarın sabah saatlerinde sonlandırıldığını açıkladı.

BOTAŞ’ın yaptığı yazılı açıklamada, şöyle denildi: “Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 8 Şubat 2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılacaktır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz.”

20 OCAK’TAN BERİ SÜRÜYORDU

İran, ‘teknik arıza’ gerekçesiyle Türkiye’ye 10 gün süreyle gaz akışını durdurmuş; Botaş da bu gelişme üzerine 20 Ocak’ta sanayi kuruluşları ile çevrim santrallerine gaz tedarikini yüzde 40 oranında azaltmıştı.

Doğalgazdaki kısıntı sürerken TEİAŞ ise tüm Türkiye'de organize sanayi bölgelerine (OSB) en az 3 gün olmak üzere elektrik kısıtlaması yapılacağını duyurmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak'ta son bulacağını belirterek, doğalgazda uygulanan kısıntının ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini söylemişti.

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