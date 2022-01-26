Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Banka, fonlama faizini yüzde 0-0,25 aralığında tutarken, martta faiz artışına başlama mesajı verdi. Fed Başkanı Powell, yakın zamanda faiz artırımının uygun olacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Banka, beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında tutarken, mart ayında varlık alım programını sıfırlama ve faiz artışına başlama sinyali verdi.

Fed’in 16 Mart toplantısında ilk faiz artışını yapması ve bu yıl toplamda 4 kez faiz artırması bekleniyor.

Karar metninde faiz artışlarının yakında başlayacağı belirtilirken, bilançonun küçültülmesine yönelik operasyonun da sıkılaşmanın ardından geleceği ifade edildi.

Enflasyondaki artışın nedeni olarak pandemi ve ekonominin yeniden açılmasıyla bağlantılı arz ve talep dengesizliklerine işaret edilen metinde ayrıca, yeni varyantlar dahil olmak üzere ekonomik görünüm üzerinde risklerin devam ettiği vurgulandı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi politika faizinin sabit tutulacağı yönündeydi.

Karar oybirliği ile alındı.

DOLAR, ALTIN VE BORSALARDA İLK TEPKİLER

Karar sonrası dolar/TL 13,58’den hafif geri çekilişle 13,56 seviyesinde bulunuyor.

Fed'den gelen faiz kararı sonrasında kripto paralar ve ABD borsalarında yükseliş görüldü.

Fed açıklaması sonrasında spot altın yüzde 1’in üzerinde düşüşle 1824,96 dolar/ons seviyesini gördü.

Karar sonrası Bitcoin yüzde 5, Ethereum yüzde 10'dan fazla değer kazandı.

Bloomberg Stratejisti Cameron Crise kararın ardından yaptığı değerlendirmesinde piyasaların ilk tepkisinde görüldüğü gibi güvercin bir tonun söz konusu olmadığını belirtti.

POWELL KONUŞUYOR

Fed Başkanı Powell, karar sonrası kameraların karşısına geçti. Powell’ın konuşmasından satır başları şöyle:

* FMOC faizleri yakın zamanda artırmanın uygun olacağına karar verdi.

* Yüksek enflasyon ve güçlü işgücü piyasası ile birlikte politikamızı ayarlamaya devam edeceğiz.

* Enflasyon uzun vadeli yüzde 2 hedefimizin üzerinde seyretmektedir. Arz kısıtları, artan talebe üretimin yetişmesini zorlaştırdı ve bu beklenenden uzun sürdü.

* Reel ücret artışlarını gözlemlemeye devam ediyoruz, enflasyon üzerinde baskı yaratabilir.

* Yüksek enflasyon zorluk yaratıyor.

ENFLASYON YÜZDE 7 İLE 39 YILIN ZİRVESİNDE

Fed Başkanı Jerome Powell iki hafta önceki konuşmasında enflasyonu dizginlemek için gerekeni yapacaklarını belirtmiş ancak “Şu an bulunduğumuz yerden normale giden uzun bir yol var” ifadelerini kullanmıştı.

ABD’de yıllık tüketici enflasyonu aralıkta yüzde 7 ile 39 yılın zirvesine yükselmişti.

ŞAHİNLEŞME SİNYALİ GELMİŞTİ

Fed’in son toplantısına ait tutanaklarda, faiz oranlarının öngörülenden daha erken yükseltilebileceği ve bilançodaki varlıkların azaltabileceği ifadeleri yer almıştı. Ayrıca Fed üyelerinin küresel arz darboğazlarına ilişkin endişeleri dikkat çekti.

Tutanakların ardından Fed'in haziran ayı için öngörülen faiz indirimlerine yönelik tahminler mart ayına çekilmişti.

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