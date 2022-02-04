TCMB’den enflasyon değerlendirmesi: Yüksek enerji fiyatları etkili oldu

Merkez Bankası Ocak'ta yüzde 48'i aşan enflasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede elektrik başta olmak üzere yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine değindi. Raporda fiyat artışlarına en belirgin katkının enerji fiyatlarından geldiği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı için 48,69 olarak açıklanan yıllık tüketici enflasyonu için değerlendirmelerde bulundu.

Ocak ayı fiyat değerlendirmeleri raporunu açıklayan TCMB, raporda yüksek enerji fiyatlarının tüketici enflasyonundaki belirleyici etkisine vurgu yaptı.

‘ENERJİ FİYATLARI ETKİLİ OLDU’

Raporda, “Tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken, bu gelişmeye en belirgin katkı enerji fiyatlarından gelmiştir. Tüketici fiyatları üzerinde başta elektrik olmak üzere enerji maliyetlerindeki artışların ikincil etkilerinin de izlendiği değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ocak ayında döviz kurlarının istikrarlı bir görünüm sergilediği belirtilen raporda; emtia fiyatlarının omikron varyantına bağlı gerileme sonrasında tekrar güçlü bir artış gösterdiği, enerji enflasyonunun ise uluslararası petrol fiyatlarındaki artış ile elektrik, doğal gaz, şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler neticesinde önemli ölçüde yükseldiği belirtildi.

Gıda enflasyonuna da değinen raporda, “Gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş alt gruplar genelinde devam ederken, önceki dönemlerde nispeten daha ılımlı seyreden taze meyve ve sebze enflasyonu bu dönemde yüksek artış sergilemiştir. Temel mal fiyatlarındaki artış eğilimi giyim dışı gruplarda daha belirgin olmak üzere sürmüştür.” ifadeleri kullanıldı.

ALKOL VE TÜTÜNDE ÖTV ETKİSİ

Hizmet enflasyonunun ulaştırma, lokanta-otel, sağlık ve bakım-onarım alt grupları öncülüğünde yükseldiği belirtilen raporda alkollü içecek ve tütün ürünleri fiyatlarının artışında özel tüketim vergisindeki gelişmelerin etkili olduğu belirtildi.

Üretici enflasyonu ile ilgili yapılan değerlendirmede ise “Başta enerji ve metal olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarında sektörler geneline yayılan artışlar ile tedarik zincirlerindeki aksamalar neticesinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar sürmüştür” ifadelerine yer verildi.