Üç sektör enerji kesintisinden muaf tutuldu

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ile Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cihat Şimşek'in sozcu.com.tr'ye verdiği bilgiye göre, ilaç sanayi ile et ve süt sektörü, doğalgaz ve elektrik kesintilerinden muaf tutulacak.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

BOTAŞ’ın ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin (TEİAŞ) sanayiciye uygulayacağı doğalgaz ve elektrik kesintilerinden ilaç ve sektörü ile et ve süt sektörü muaf tutuldu.

Sozcu.com.tr’ye bilgi veren Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “Hem elektrik hem doğalgaz kısıntılarından muaf olacağız. Tarafımıza yapılan resmi bir yazılı bir açıklama yok ancak dün akşam hem sanayi bakanımız hem enerji bakanımız ile yaptığımız görüşmede, ilaç sanayicinin enerji kesintilerinden muaf olacağı tarafımıza bildirildi” dedi.

Barut, “Muaf tutulmazsak bu yeni bir krize neden olurdu. Zaten sektör olarak sıkıntılı günlerden geçiyoruz” diye konuştu.

‘HENÜZ RESMİ BİR EVRAK YOK’

Öte yandan, Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cihat Şimşek de sozcu.com.tr’ye verdiği bilgide, muafiyetin et ve süt sektörü için de geçerli olduğunu doğruladı.

Şimşek, “Resmi bir evrak ile bildirilmemiş olsa da hem elektrik hem doğalgaz kesintilerinden muaf olacağımız iletildi. Halihazırda da sanayicimizin kullandığı enerji ile ilgili herhangi bir aksama yaşanmadı” diye konuştu.

Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük de, “Tarafımıza yapılan sözlü açıklamada, ekmek, süt ve et gibi temel gıda ürünlerinin üretiminde herhangi bir enerji kesintisi uygulanmayacağı ifade edildi” bilgisini verdi.

İlginizi Çekebilir Gıda üreticisi enerji kesintisinden muafiyet istedi

İlginizi Çekebilir Doğalgaz kısıtlaması vatandaşı da yakacak: Beyaz eşyadan mobilyaya...

İlginizi Çekebilir İran'dan gaz akışı sembolik düzeyde, elektrik kesintileri başlıyor