Süt ve peynir üretimindeki düşüş sürüyor

TÜİK verilerine göre, süt üretimi yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azaldı. Aynı dönem aralığında inek peyniri üretimindeki düşüş yüzde 5,5 oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Ağustos’a ilişkin Süt ve Süt Ürünleri Üretimini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9; 2022 Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azaldı.

Ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre, içme sütü üretimi yüzde 15,7, tereyağı üretimi yüzde 5,5 ve yoğurt üretimi yüzde 1,9 artarken; ayran üretimi yüzde 5,9, inek peyniri üretimi yüzde 4,1 azaldı.

2022 Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 26,9, ayran üretimi yüzde 13,9, yoğurt üretimi yüzde 3,6 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 5,5 ve içme sütü üretimi yüzde 1 azaldı.

İÇME SÜTÜNDE SORUN BÜYÜYOR

Bir önceki ay 843 bin 364 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ağustos ayında yüzde 5,2 azalarak 799 bin 135 tona düştü.

Bir önceki ay 127 bin 386 ton olan içme sütü üretimi ağustos ayında yüzde 4,9 azalarak 121 bin 125 tona geriledi.

Böylece, üretimdeki düşüş derinleşmiş oldu.

Haziranda 851 bin 241 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, temmuzda yüzde 0,9 azalarak 843 bin 876 ton olmuştu.

BEYAZ ET VE YUMURTA ÜRETİMİ ARTTI

Öte yandan, TÜİK’in bugün açıkladığı bir diğer veri ise 2022 Ağustos’a ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi verisi oldu.

Ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 15,7, tavuk eti üretimi yüzde 12,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 11 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,1 arttı.

2022 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12,8, tavuk eti üretimi yüzde 11, hindi eti üretimi yüzde 10,8 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,2 arttı.

Bir önceki ay 188 bin 613 ton olan tavuk eti üretimi ağustos ayında yüzde 14,4 artarak 215 bin 865 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 567 milyon 430 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi ise ağustos ayında yüzde 7,5 artarak 1 milyar 684 milyon 858 bin adet oldu.

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