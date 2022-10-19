Tanıdık isme özel davetle yarım milyarlık gizli ihale

AKP iktidarı, bedeli yarım milyar lirayı aşan bir karayolu ihalesini daha kamuoyuna duyurmadan sessiz sedasız bitirdi. İlana çıkılmadı, müteahhit özel olarak davet edildi. Kamuoyu ihale süreci bittikten sonra haberdar oldu.

Yusuf DEMİR

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ULaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, bir ihaleyi daha açık usül yerine kapalı kapılar arkasında yapmayı tercih etti. 559 milyon TL yaklaşık maliyet hesaplanan karayolu ihalesini kamuoyuna duyurmadan sessiz sedasız gerçekleştirdi.

20 Eylül günü Ankara’da düzenlenen “(ÇERKEŞ- KURŞUNLU) AYR-ORTA-ŞABANÖZÜ YOLU KM:21+000-48+000” ihalesi jet hızıyla sonuçlandırıldı. İlana çıkılmadan düzenlenen ihaleye 4 firma özel olarak davet edildi.

Yasanın esas olarak belirlediği, rekabete imkan tanıyan açık usül yerine, acil durumlarda vatandaşın mağduriyetini önlemek için öngörülen 21-b Pazarlık usulü tercih edilen ihale 502.6 milyon liraya Söğüt İnşaat’a verildi.

17 Ekim’de yapıldığı anlaşılan sözleşmeye göre 28 Ekim’de başlayacak çalışmalar 13 Ekim 2023’te bitirilecek.

MELİH GÖKÇEK DÖNEMİNDE BÜYÜDÜ

Söğüt İnşaat aldığı büyük kamu ihaleleriyle tanınıyor. Müteahhit firma özellikle Melih Gökçek döneminde belediyeden aldığı ihalelerle dikkat çekti. Şirketin aldığı ihaleler arasında Ankara Bulvarı, Samsun Yolu, Başbakanlık Yolu, Eskişehir Yolu, Konya Yolu, Eryaman Stadyumu, Batı Bulvarı ve köprüleri, 1071 Malazgirt Bulvarı, Atatürk Orman Çiftliği Yolu, Şaşmaz Ankara Çayı ve TCDD Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Mevlana Cami ve Öğrenci Yurdu, Düzce Akçakoca Devlet Yolu yer alıyor. Taşyapı ile birlikte aldığı Bursa Emek Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistemi Hattı ihalesi de Sögüt İnşaat’ın açık usulde yapılmadığı için mahkeme kararıyla iptal edilmiş ancak idare açtığı yeni ihalede işi yine aynı müteahhitlere vermişti. Söğüt İnşaat’ın sahibi Mustafa Akan’ın bir dönem minibüsle şehir içi ulaşım işi yaptığı, inşaat işinin yanında uçaklarının olduğu ve havacılık sektöründe de faaliyet gösterdiği yazıldı.

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