Tarım Bakanlığı Venezuela’daki yatırımı böyle savundu

Tarım ve Orman Bakanlığı, tepkiyle karşılanan Venezuela'da buğday üretme kararına ilişkin açıklama yaptı. İngiltere, ABD, İsviçre ve Çin'in de tarım arazisi kiraladığı belirten açıklamada, bunun gelecekte dünya gıda piyasasında söz sahibi olmak için yapıldığı savunuldu.

Sozcu.com.tr

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Çiftçi, sürekli artan girdiler karşısında buğday alım fiyatlarının yetersiz kalmasından dert yanarken ve Türkiye’de buğday üretimi ciddi şekilde azalırken, Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, Venezuela’da buğday üretimine başlayacaklarını söylemişti.

Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan yazılı bir açıklama ile bu yatırımın detayları belli oldu.

Bakanlık, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun geçen haftaki Türkiye ziyaretinde iki ülke arasında üç ayrı işbirliği anlaşması imzalandığını hatırlattı ve “Bitki Koruma ve Karantina Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı” imzalandığını duyurdu.

YÜZDE 70’İ YATIRIMCIYA, YÜZDE 30’U VENEZUELA’YA

Yapılan teklife göre, Venezuela’da Türkiye için ayrılan ve “Turkish land” olarak adlandırılan bölgede tarımsal yatırım yapılması ve elde edilecek hasılatın yüzde 70’inin yatırımcıya, geri kalan yüzde 30’luk kısmının da Venezuela’ya bırakılması ifade edildi.

Yatırımcının elde edeceği hasılatın Türkiye’nin ihracatı için de kullanılabileceği kaydedildi.

‘DİĞER ÜLKELER DE KİRALIYOR’

Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2020 yılı verilerine göre; dünya bitkisel ürünler üretiminde 12. sebze üretiminde 4. ve meyve üretiminde ise 6. sırada olduğu belirtilen açıklamada, günümüzde birçok ülkenin gelecekteki tarım ve gıda ürünü ihtiyaçlarını temin etmek için farklı ülkelerde tarımsal faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

“Dünya Ticaret Örgütü’nün raporlarına göre yaklaşık 41 ülke başka ülkelerde arazi kiralarken, 62 ülke de arazilerini başka ülkelere kiralamıştır veya satmıştır” denilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“İngiltere, başta Afrika’da olmak üzere 4,4 milyon hektar arazi kiralamıştır. ABD’nin aynı yöntemle kiraladığı arazilerin büyüklüğü 3,7 milyon hektardır. İngiltere’nin kiraladığı arazilerin büyüklüğü Danimarka’nın yüzölçümüne eşitken, ABD, İsviçre ve Çin’in Moldova büyüklüğünde kiraladığı tarım arazileri vardır.

Afrika’nın en yoksul ülkelerinden Kongo 8,1 milyon hektar, Endonezya 7,1 milyon, Filipinler 5,2 milyon ve Sudan 4,7 milyon hektar arazi kiralamış veya satmıştır.

‘DÜNYA GIDA PİYASASINDA SÖZ SAHİBİ OLMAK İÇİN’

Kendi ülkeleri dışında tarımsal yatırım yapan ülkeler bu yatırımlarını mevcut tarım ve gıda ürünleri ihtiyacı için değil, gelecekte dünya gıda piyasasında söz sahibi olmak için yapmaktadırlar.

Türkiye tarihi misyonu gereği tarımsal yatırım yaptığı ülkelere sömürgeci bir prensiple yaklaşmamakta, aksine kazan-kazan prensibiyle yaklaşmaktadır. Her şeyden önemlisi, tarım ve gıda ürünü yatırımlarına ihtiyaç duyan ülkeler yatırım konusunda Türkiye’ye bizzat kendileri teklifte bulunmaktadır.

Bu ülkeler Türkiye’nin bu konudaki tecrübesine ve üretkenliğine sonuna kadar güvenmektedir. Nüfusu 2050’li yıllarda 100 milyonun üzerine çıkması beklenilen Türkiye’nin, 2053 vizyonunun da bir gereği olarak tarımsal üretimini artırması aklın ve bilimin bir gereğidir.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bakanlığımız hem yurt içinde hem de yurt dışında tarımsal alanda yatırım yapan yatırımcılarımızın yanında olmaya devam edecektir.”

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