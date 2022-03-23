Tarım Bakanlığı’ndan kırmızı et zammı ile ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarına yaptığı zammın kırmızı et piyasasını etkilemediğini ileri sürdü.

Sozcu.com.tr

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) gerçekleştirdiği zamla ilgili açıklama yayınladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Et ve Süt Kurumu’nun Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir” ifadeleri kullanıldı.

Et ve Süt Kurumu önceki gün kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yapmış, zamla birlikte sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya çıkmıştı.

‘PİYASAYI ETKİLEMİYOR'

Açıklamada ESK satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışının 6 bin ton olduğu ve bu rakamın Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altında olduğu ifade edilirken, “ESK'nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir” ifadelerine yer verildi.

‘PİYASANIN YÜZDE 15 ALTINDA’

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır. Böylece ESK kıymayı 83 TL'den, kuşbaşını 92 TL'den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır. Hükümetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir.”

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