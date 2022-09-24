Tarım Kredi’de icralık çiftçinin bir haftası kaldı

Kredi borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçları için başlatılan icra takipleri 30 Eylül tarihine kadar durdurulmuştu. Şimdi sürenin uzatılması isteniyor.

Başak KAYA

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Kredi borçlarını ödeyemeyen çiftçiler icra kıskacına girdi. Üreticinin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları için başlatılan icra takipleri 30 Eylül tarihine kadar durdurulmuştu. Sürenin dolmasına az bir zaman kala yeni düzenleme yapılması istendi.

TOPRAĞINI BIRAKIYOR

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “30 Eylül'den sonrası ne olacak? Çiftçimizin tarımsal girdi maliyetleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 142.4 oranında arttı. Çiftçiyi desteklememiz lazım. İcra takipleri tamamen durdurulmalı” dedi.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de, Aygun'un soru önergesine verdiği yanıtta, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne 31 Aralık 2020 tarih ve öncesi vadeli kredi borcu bulunan ortakların, borçlarını tek seferde ödemesi halinde birikmiş temerrüt faizinin tamamının silindiğini, borcunu tek seferde ödeyemeyenlere 30 Eylül 2022 tarihine kadar 5 yıla kadar faizsiz taksitlendirme imkanı tanındığını bildirdi. Kirişci, icra takiplerinin 30 Eylül'e kadar durdurulduğuna işaret etti. Aygun ise “Çiftçimiz borcunu ödeyecek durumda değil. Girdi maliyetleri yüzde 100'ün üzerinde arttı. Çiftçi, toprağını terk ediyor” ifadelerini kullandı.

Çiftçinin tüm borçlarının faizleri silinmeli

■ İcra dairelerindeki dosyaların son bir yılda 933 bin adet artarak 23 milyon 889 bine çıktığını söyleyen CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Tarım sektörünün bankalardan aldığı kredi miktarı 233 milyar 333 milyon lira. Bankalar tarafından takibe alınmış borç miktarı ise 3 milyar 532 milyon liraya ulaştı. Çiftçinin tüm borçlarının faizleri silinmeli. İktidar sadece gecikme faizini siliyor” diye konuştu.