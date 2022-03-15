Tarım-ÜFE endeks tarihinin rekorunu tazeledi

TÜİK verilerine göre, üretici enflasyonu şubatta aylık yüzde 13,74, yıllık yüzde 68,49 arttı. Ocak ayında yıllık yüzde 52 artarak 11 yıllık endeks tarihinin rekorunu kıran Tarım-ÜFE, şubat ayında da rekor tazelemiş oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 Şubat’a ilişkin açıkladığı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksinde yeni rekor geldi.

Buna göre, Tarım-ÜFE 2022 Şubat’ta bir önceki aya göre yüzde 13,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,88 yükseldi.

Tarım-ÜFE, 2022 Ocak’ta da aylık bazda yüzde 14,83 ve yıllık bazda yüzde 52 artarak 11 yıllık endeks tarihinin rekorunu kırmıştı.

EN FAZLA ARTIŞ BİTKİSEL ÜRÜNLERDE

Sektörlerde bir önceki aya göre balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 7,40, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 13,49 ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 26,22 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,67, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,72, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 19,95 artış gerçekleşti.

LİFLİ BİTKİLERDE YILLIK YÜZDE 196,2 ARTIŞ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 20,86 ile turunçgiller ve yüzde 26,19 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 196,22 ile lifli bitkiler, yüzde 112,15 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 92 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,77 ile yağlı meyveler ve yüzde 3,36 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 26,81 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 20,97 ile lifli bitkiler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 5,54 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu.

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