Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi çiftçi destek ödemesinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını duyurdu.

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Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Kirişci, “291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın (Cuma günü) çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun.” dedi.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Tarımsal destekleme ödemeleri 25 Mart Cuma günü ödenmeye başlanacak. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Tarımsal destek ödemeleri e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabiliyor.