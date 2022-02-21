Tarımsal girdi enflasyonunda yeni rekor

TÜİK'in açıkladığı tarımsal girdi fiyat endeksi, 2021 Aralık'ta yıllık yüzde 45,61 artışla rekor tazeledi. Yıllık bazda en artan ürün, yüzde 152,42 ile gübre oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Aralık ayına ilişkin Tarımsal girdi fiyat endeksini (Tarım-GFE) açıkladı.

Buna göre, Tarım-GFE 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 9,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,89 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,30, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 10,19 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 31,91, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 47,85 artış gerçekleşti.

GÜBREDEKİ YILLIK ARTIŞ YÜZDE 152’Yİ AŞTI

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 16,22 ile malzemeler ve yüzde 16,98 ile veteriner harcamaları oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 152,42 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 69,89 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,90 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 1,32 ile veteriner harcamaları oldu.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 19,27 ile makine bakım masrafları ve yüzde 18,20 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

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