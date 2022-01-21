Tarımsal girdi enflasyonunda yeni rekor

TÜİK'in açıkladığı tarımsal girdi fiyat endeksindeki artış, 2021 Kasım'da yıllık yüzde 36,20 ile rekor tazeledi. Aylık ve yıllık bazda en çok artan ise gübre fiyatları oldu. Sektör temsilcilerinin 2021'de yüzde 300'ün üzerinde arttığını söylediği gübre fiyatları, TÜİK'e göre de yıllık yüzde 120,54 yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 Kasım’a ilişkin açıkladığı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, üretim maliyetlerindeki rekor artışların sürdüğünü gözler önüne serdi.

Buna göre, Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) 2021 Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 8,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,20 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,40 arttı.

GÜBREDEKİ ARTIŞ TÜİK VERİLERİYLE DE GÖRÜNÜR OLDU

Sektör temsilcilerinin 2021 genelinde yüzde 300’ün üzerinde arttığını ifade ettiği gübre fiyatlarındaki artış, TÜİK verilerinde sınırlı kalıyordu. Çiftçi birliklerinin gübredeki yıllık artışın yüzde 150’ye bulduğunu belirttiği 2021 Eylül’de TÜİK, gübrenin yıllık yüzde 70’ler seviyesinde arttığını açıklamıştı.

Ancak TÜİK’in 2021 Kasım’a ilişkin verileri de gübredeki ciddi zamları bir miktar daha ortaya koydu.

Kasımda yıllık artışın yüksek olduğu alt grup, yüzde 120,54 ile gübre ve toprak geliştiricilerde görüldü. Bunu, yüzde 50,51 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) izledi.

Kasımda aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 19,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 11,10 ile makine bakım masrafları oldu.

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