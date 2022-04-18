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TCDD’den tren biletlerine bir zam daha

TCDD, yüksek hızlı tren seferlerine yüzde 15 zam yaptı. Böylece son dört ayda yüksek hızlı tren biletlerine üçüncü kez zam yapılmış oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:22 - 18 Nisan 2022 Güncellenme:
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TCDD’den tren biletlerine bir zam daha

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), yüksek hızlı tren (YHT) seferlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında zam yaptı.

YHT seferlerine ocak ayında yüzde 20, mart ayında da yüzde 10 zam yapılmıştı.

Bugünden itibaren geçerli olan zamla birlikte, Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 67 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 182 liraya çıktı.

Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 130,5 lira olan bilet fiyatı 151 lira oldu.

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