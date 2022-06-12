‘TCMB enflasyonun reçetesini biliyormuş’

Merkez Bankası sitesinde enflasyonun sonuçlarına ve fiyat istikrarına dair reçeteyi halka yayınlarken, Türkiye 3 haneli enflasyona doğru koşuyor.

Sayime BAŞÇI

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Ekonomi yönetimi yüksek enflasyona karşı mücadelede gece yarısı açıklanan tedbir kararları ile ilerlerken, Merkez Bankası (TCMB) sitesinde yer alan basit reçeteye karşılık piyasalarda “şapkadan tavşan çıkarma” beklentisi yaratılıyor. TCMB “Herkes İçin Ekonomi” başlığında infografiklerle enflasyonun neden istenmediğini ve ne gibi sonuçlara yol açtığını tane tane paylaşırken, halk yüksek enflasyon altında eziliyor.

FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

“Fiyat istikrarı enflasyon oranının düşük ve istikrarlı olmasıdır. Böylece ekonomik kararlarımızı alırken, enflasyonu dikkate almamıza gerek kalmaz. Fiyat istikrarını sağlamak Merkez Bankası'nın temel amacıdır” paylaşımıyla TCMB tartışmalı kararlarına karşılık sitesinde temel amacını tane tane anlatıyor. İnfografikte yüksek enflasyonun sonuçları da ayrı ayrı paylaşılarak, şu anda vatandaşın yaşayarak gördüğü konular da dikkat çekti.

ÜÇ HANEYE ÇIKABİLİR

Geçen günlerde sosyal medya hesabından döviz kurlarına dikkat çeken Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara da “Bugünkü döviz kurlarıyla Haziran'da resmi TÜFE enflasyonu en az yüzde 82 olur. Tedbir alınmazsa son çeyrekte üç haneyi görebiliriz” değerlendirmesini yapmıştı.

Kasıma kadar yükselir

QNB Finansbank Ekonomik Araştırmalar Bölümü Ekonomik Görünüm Haziran 2022 raporunda da yıllık tüketici enflasyonunun mayıs ayında yüzde 73.5'e çıktığına işaret edilerek, daha önce yüzde 80'lerde verilen zirve tahmini şu şekilde güncellendi: “Manşet enflasyonun kasım ayına kadar yükselişini sürdürerek yüzde 90 seviyesini aşmasını, sene sonunda baz etkisi ile gerileyerek yüzde 77 civarında olmasını bekliyoruz.” TCMB sitesinde yer alan enflasyon hesaplayıcısına göre 2002 yılında 100 TL ile olan bir sepetin değeri 2022 yılı mayıs ayında 1.234 TL'ye çıkmış durumda.

Zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar

İnfografikte yüksek enflasyonun sonuçları da ayrı ayrı paylaşılarak, şu anda vatandaşın yaşayarak gördüğü konular da dikkat çekti. Paylaşımda “Aynı miktar para ile zaman içinde daha az şey satın alabiliriz. Paranın değer biriktirme ve değişim aracı olma işlevleri ortadan kalkar. Üreticiler fiyatları belirlemekte tüketiciler ise fiyat değişimlerini takip etmekte zorlanır. Yüksek enflasyon zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar” sonuçları paylaşıldı.