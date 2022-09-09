TCMB yedi ayda 86 ton altın aldı

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayında 11 ton net altın alımı yaptı. Altın rezervleri 469.3 tonla son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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TCMB yılın ilk 7 ayında 86 ton net altın alımı yaparak açık ara dünyanın en fazla altın alan merkez bankası oldu. Net alımlarda TCMB'yi 44.3 tonla Mısır Merkez Bankası takip etti.

KATAR ÖNDE

Küresel olarak merkez bankaları temmuzda 37 ton net altın alımı gerçekleştirirken, bu rakam hazirandaki 64 tonluk net alımın bir hayli gerisinde kaldı.

Temmuz ayında en fazla net alım gerçekleştiren merkez bankası 15 tonla Katar Merkez Bankası oldu. Katar'ı 13 tonla Hindistan, 11 tonla Türkiye ve 9 tonluk net alımla Özbekistan takip etti. Söz konusu ayda en büyük net satış ise 11 tonla Kazakistan'dan geldi.

Son verilerle beraber yılın ilk 7 ayında merkez bankalarının dünya genelindeki net altın alımları 307 tonu buldu.

Ülkeler listesi dışında Uluslararası Para Fonu (IMF) sahip olduğu 2 bin 814 ton altın ile ön plana çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) da 504.8 tonluk altın rezervi ile pek çok ülkenin önünde yer aldı.

Türkiye 469.3 tonluk altın rezerviyle, ülkeler liginde 11'inci, genel sıralamada ise 13'üncü oldu.

ABD birinci, Rusya belirsiz

ABD Merkez Bankası (Fed) 8 bin 133 tonla dünyanın en büyük resmi altın rezervine sahip olurken bu ülkeyi 3 bin 355 tonla Almanya takip etti. Dünya Altın Konseyi, Rusya'nın resmi rezervlerine ilişkin Ocak 2022'den bu yana sağlıklı veri alınamadığını belirtti.