‘Temel gıdada KDV sıfırlansın’ talebi

CHP Muğla Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Süleyman Girgin, TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi vererek temel gıda ürünlerinde KDV'nin sıfırlanmasını istedi. Girgin, "Ülkeyi uçuracağız diyenler mutfağı çökertti" dedi.

Mustafa SARIİPEK

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CHP Muğla Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Süleyman Girgin, ‘ülkeyi uçuracağız’ diyenlerin mutfağı çökerttiğini belirterek TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifi ile temel gıda ürünlerinde KDV'nin sıfırlanmasını teklif etti.

Girgin, “Her gün artan fiyatlar can yakıyor. Gıda enflasyonu mutfaklara düşen bir ateşe dönüştü. Mutfakta bolluk yoksa huzur da yoktur” dedi.

‘DERİN BİR YOKSULLUĞUN PENÇESİNDEYİZ’

Artan fiyatların ailelerin huzurunu bozduğunu vurgulayan Girgin, “Evin huzuru, mutfağın huzurundan geçer. Her gün gelen zamlarla mutfakta huzur kalmadı. Ülkemiz derin bir yoksullaşmanın pençesinde” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, 2005’te yüzde 4,9 olan gıda enflasyonunun 2021’de yüzde 43,8’e yükseldiğini anımsatan Girgin, “Gıda enflasyonunun bu seviyelere çıkması asgari ücret ve civarında maaşla geçinmeye çalışanların, çoğu asgari ücretin altında aylık alan emeklilerin, borç batağındaki çiftçilerin, kepenk kapatmamak için direnen esnafın; kısacası yoksul halkımızın pahalılaşan gıda ürünlerine erişimini zorlaştırmıştır” diye konuştu.

Türk-İş araştırmasına göre de ocak ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırının 4 bin 250 lira olduğunu hatırlatan Girgin, “Bu rakamlar da göstermektedir ki; yoksul halkımızın gıdaya erişimi ile ilgili etkin politikaların oluşturulması gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

MARKET SEPETİ EN BÜYÜK GÖSTERGESİ

Derinleşen yoksulluğu, en çok market sepetini elimize aldığımızda hissedildiğini de söyleyen Girgin, “Temel gıda maddelerindeki ağır vergi yükü de alım gücünü düşürüyor. Özellikle dar gelirli vatandaşların gıda alışverişindeki yükünün azaltılabilmesi için temel gıda ürünlerinin tamamında KDV sıfırlanmalıdır” dedi.

“Perakende satışlarda yük vatandaşın üstüne yükleniyor. Gıda fiyatları arttıkça esnafın da satışları azalıyor” diyen Girgin, “Esnafımız gıda ürünlerini toptan alırken yüzde 1 oranında KDV ödediği malları perakende satarken yüzde 8 oranında KDV eklemek zorunda kalıyor. Örneğin eti toptan alan kasap yüzde 1 KDV ödeyerek alıyor, aynı eti perakende satarken yüzde 8 KDV eklemek zorunda kalıyor. Yük vatandaşın üzerinde kalıyor” diye konuştu.

‘ÜLKEYİ UÇURACAĞIZ DİYENLER MUTFAĞI ÇÖKERTTİ’

Sosyal devlet namına ne varsa AKP'nin yok ettiğini de vurgulayan Girgin, şöyle devam etti:

“AKP'nin ekonomiyi çökertmesi, beslenme hakkına da bir tehdit. Beslenme hakkı herkesin; yeterli, güvenli, sağlıklı gıdaya kolayca ve sürdürülebilir şekilde, ulaşma hakkını kapsar. Anayasamız ‘Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir' şeklindeki 56. maddesiyle bunu güvence altına alır. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki ‘Ülkeyi uçuracağız' diyenler mutfağı çökertti. Bu çöküşü durdurmak için mücadeleye devam edeceğiz.”

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