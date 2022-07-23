TESK’ten ‘esnafın kira stopajı kaldırılsın’ talebi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, artan kira bedelleri sonrası iki yeni talepte bulundu.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi döneminde geçici olarak düşürülen iş yeri kira stopajının tamamen kaldırılmasını talep etti.

Palandöken, “Günümüz ekonomik koşullarında kira stopajı tamamen kaldırılarak esnafımız sırtındaki kamburdan kurtarılmalı. Öte yandan konutlara getirilen yüzde 25 kira oranı esnafımızın iş yeri kiralarında da uygulanmalı” dedi.

‘KİRALAR TAVAN YAPTI’

Palandöken, elektrik, su, doğalgaz faturaları başta olmak üzere iş yeri kiraları ve işçi giderleri gibi maliyetleri sürekli artan esnaf ve sanatkârlar için daha fazla kolaylık sağlanması gerektiğini söyledi.

“İki yılı aşkın süredir pandemi ile boğuşan esnaf ve sanatkârlarımız tam rahat nefes alacak derken tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji maliyetlerinde büyük bir artış yaşandı” diyen Palandöken, “Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artış A'dan Z'ye tüm ürünlere zam olarak yansıyınca piyasada dengeler değişti” diye konuştu.

“Esnafın elektrik, su, doğalgaz faturaları ve işçi maliyetleri artarken iş yeri kiraları da tavan yaptı” diyen Palandöken, şöyle devam etti:

‘BU YÜK ESNAFA AĞIR GELİYOR’

“Konutlardaki kira bedelinde en fazla yüzde 25 oranında artış yapılabiliyorken aynı uygulama iş yerleri için de geçerli olmalı.

Artan kira maliyetleri esnafımızın belini bükerken dükkânı kiralık olan esnaf ve sanatkârımız kâr da etse zarar da etse iş yeri kirasını ve kiradan doğan stopaj vergisini ödemek zorunda kalıyor. Bu yük esnafımıza ağır geliyor.

Pandemi döneminde bir süreliğine geçici olarak yarı yarıya düşürülen stopaj yeniden gündeme alınarak sıfırlanmalı.

Zaten normalde kira gelirlerinden doğan vergiyi, kirayı alan mükellefin yani iş yeri sahibinin ödemesi gerekir. Esnafımızın sırtında bir kambur olan kira stopajı tamamen kaldırılmalı.” (İHA)

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