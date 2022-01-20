THK’dan esirgenen para yabancıya gitti

Yangın uçaklarının bakımı için 4-5 milyon doları THK’dan esirgeyen hükümet hazırlıksız yakalandığı orman yangınları için yabancı uçaklara 1.2 milyar lira kira ödedi.

Erdoğan SÜZER

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İktidarın Türk Hava Kurumu'na (THK) adeta sırt çevirip ormanların riske atılması pahasına kiralama sözleşmelerini yenilememesi ülke bütçesine çok ağır fatura çıkardı. Geçtiğimiz yaz aylarında güney ve Ege kıyılarımızı adeta cehenneme çeviren orman yangınlarında yabancı ülkelerden alelacele kiralanan uçak ve helikopterlere tam 1 milyar 206 milyon lira kiralama ücreti ödendiği ortaya çıktı. Böylesine yüksek tutar 3 yıldır sırt çevrilen THK'ya ödenmiş olsaydı elimizde yenilenmiş büyük bir yangın uçağı filosu olacaktı. Ancak devasa kaynak bir defada yabancı uçak şirketlerine kira olarak ödenince yok olup gitti. Resmi verilere göre, 2021 yılında devletin hava taşıtı (uçak, helikopter, İHA) kiralama gideri bir önceki yıla göre 3 kat, 2017-2019 yıllarına göre ise 5 kat artarak 1.2 milyar liraya yükseldi.

5 KAT ARTTI

Haziranda 40 milyon lirayla başlayan kira ödemeleri eylülde 344 milyon lirayı aştı. Yıl sonuna kadar devam eden ödemeler, kira ödemelerinin taksitlendirildiğini gösteriyor. THK yetkilileri hangarlarda bekleyen yangın uçaklarının 4-5 milyon dolarlık (55-65 milyon TL) harcamayla yangınlara müdahale edebilir hale getirilebileceğini belirtmişler. Ancak hükümet THK uçaklarına görev vermemeyi tercih etmişti.

Bu yıl 5 uçak 19 helikopter alınacak

– Orman Genel Müdürlüğü (OGM) nihayet yangın uçağı almak için harekete geçti. 2022 yılı yatırım programında OGM'ye 2.4 milyar liralık ödenek verildi. OGM bu parayı 19 adet helikopter ile 5 adet yangın uçağı alımı için kullanacak. Yangın helikopteri alımı için geçen yıl OGM'ye sadece bin liralık ödenek verilmesine rağmen, yangınlar üzerine sonradan 5.5 milyar liralık kaynak verildiği de görüldü. Bu yılki harcamayla 2 yılda aktarılan kaynak 8 milyarı bulacak.

Fotokapanlı önlem

– Orman koruma ve yangınla mücadele kapsamında OGM'ye 107 milyon liralık ilave kaynak tahsis edildi. OGM bu parayla bin 250 adet fotokapan , 11 adet kamera, 30 adet laboratuvar cihazı, 250 adet telsiz alacak. Ayrıca 58 gölet ve 500 km yangın önleme tesisi yapacak.