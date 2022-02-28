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THY, Moldova uçuşlarını da iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), 15 Mart 2022 tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı ve varışlı uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

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THY, Moldova uçuşlarını da iptal etti

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sürerken, THY uçuşlarla ilgili yeni kararını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 15 Mart 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.

Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz.

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