THY, Moldova uçuşlarını da iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), 15 Mart 2022 tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı ve varışlı uçuşların iptal edildiğini açıkladı.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sürerken, THY uçuşlarla ilgili yeni kararını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
* 15 Mart 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.
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