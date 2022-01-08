Ticari kredi faizleri 2,5 yılın zirvesinde

Hükümetin 'düşük faiz' söylemine rağmen ticari kredi faizlerindeki artış sürüyor. Ortalama ticari kredi faizleri 31 Aralık haftasında yüzde 24,37 ile Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) yükselen enflasyona rağmen faiz indirimlerine gitmesiyle TL erirken, kredi faizlerindeki yükseliş de sürüyor.

TCMB verileri, ticari kredi faizlerinin 31 Aralık haftasında da artmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Buna göre, ortalama ticari kredi faizleri 31 Aralık haftasında yüzde 24,37 ile Temmuz 2019’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Merkez’in 2021 Eylül’de yaptığı faiz indiriminden bu yana ticari kredi faizlerindeki artış 3,42 puana çıktı.

‘BU ORANLARLA İŞ YAPILMAZ’

Merkez Bankası son üç ayda faizi yüzde 19’dan yüzde 14’e çekmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan her fırsatta ‘faizler düşecek’ söylemini sürdürürken, 2021 sonunda kredi faizleri yüzde 40’lara dayanmıştı.

İş dünyası temsilcileri ise, hükümetten ‘düşük faiz' mesajları gelmesine rağmen son dönemde bankaların mevduat ve kredi faizleri düşmek bir yana hızla artmasına tepkili.

Sozcu.com.tr’ye konuşan iş dünyası, ‘bu faiz oranlarıyla iş yapılamayacağını’ vurgulamıştı.

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