TL’nin faizi düşerken doların faizi yükseliyor

Politika faizi ile baskılanan TL mevduat faizleri düşerken; dolar mevduatının getirisi artıyor. Dövize sıkışan bankalar döviz toplamak için faiz oranlarını yükseltiyor.

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Nisan sonuna kadar vadesi gelecek olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına ödenecek ortalama yıllık faiz yüzde 76 olarak hesaplanırken, politika faizi ile baskılanan klasik TL mevduat faizin ortalaması yüzde 15.4'e kadar geriledi. TL mevduat getirisi düşerken dolar mevduatın getirisi ise yükseliyor. Bankacılık kaynaklarının Reuters ajansına verdiği bilgiye göre, bankalar yabancı para mevduat toplamak için faiz oranlarını yükseltiyor. Kaynakların verdiği bilgiye göre, sektörde kurdaki son yükselişin başlamasından önce yüzde 0.50-1 bandında olan döviz mevduat faizleri yüzde 2-3 bandına kadar yükseldi. Bu yükseliş Merkez Bankası'nın banka ortalamalarını gösteren faiz istatistiklerine de yansıyor.

FAİZ İNDİRİMİ ETKİLİ

Merkez Bankası'nın yayınladığı haftalık faiz verilerine göre bankaların TL mevduat için uyguladıkları ortalama faiz oranı 18 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 24 baz puan azalışla yüzde 15.41 oldu. Buna karşın dolar mevduat faizinin ortalaması 7 baz puan artışla yüzde 0.86 ve Euro mevduat faizi 5 baz puan azalışla yüzde 0.33 oldu.

Merkez Bankası'nın seri faiz indirimlerini henüz başlatmadığı 17 Ağustos'ta (7 ay önce) ortalama TL mevduat faizi yüzde 18.1, dolar mevduat faizi yüzde 0.62, Euro mevduat faizi ise yüzde 0.22 seviyesindeydi. TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 35 baz puan artışla yüzde 20.69 oldu. Konut kredi faizleri 57 baz puan artışla yüzde 18.27, taşıt kredi faizleri 110 baz puan artışla yüzde 26.27 ve ihtiyaç kredi faizleri 21 baz puan artışla yüzde 29.20 olarak gerçekleşti.

TL'yi tutma önlemleri talebi artırıyor

Dövize ihtiyaç artarken, ülkeye yabancı yatırımcı girişinin olmaması da döviz sıkışıklığını tetikledi. Bankalar yabancı para mevduat toplamak için faiz oranlarını yükseltirken, Reuters'a bilgi veren bir bankacı, piyasadaki döviz sıkışıklığını teyit ederek, “Kurdaki yükselişten dolayı ithalat maliyetleri yukarı gittikçe döviz ihtiyacı artıyor, şirketlerin dövize ihtiyacı olacak önümüzdeki dönemde. Merkez Bankası'nın kamuya satışı ve TL'yi tutma önlemleri ihtiyacı artırıyor” diye konuştu.

Bu hafta en çok borsa kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1.46, altının gram satış fiyatı yüzde 1.41, dolar yüzde 0.47, Euro ise yüzde 0.18 değer kazandı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1.41 kazanımla 930 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1.38 artışla 6.246 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.508 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.536 liraya çıktı. Bu hafta ABD doları yüzde 0.47 değer kazanarak 14.84 liraya, Euro yüzde 0.18 artışla 16.29 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1.66 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1.13 değer kazandı.