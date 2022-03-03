TMO yüksek fiyatlar nedeniyle ithal buğday alım miktarını düşürdü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası buğday fiyatlarının rekor kırması, Türkiye'nin ithalatını etkilemeye başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), dünkü geçici 370 bin ton buğday alımından sonra yüksek fiyatlar nedeniyle sadece 285 bin ton buğday alacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), dünkü geçici 370 bin ton buğday alımından sonra yüksek fiyatlar nedeniyle sadece 285 bin ton buğday alacağını açıkladı.

Reuters’a konuşan ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre, TMO ihalelerinde satın alınan miktarlar her zaman geçici ve önümüzdeki günlerde nihai onaya tabi.

Satın almalar azaltılabilir veya tamamen iptal edilebilir.

BU HAFTA YÜZDE 25’İN ÜZERİNDE ARTTI

Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası buğday fiyatlarının tarihi rekor seviyelerine ulaşması Türkiye’nin buğday ithalatının maliyetinde büyük artışlara yol açıyor.

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Karadeniz’den yapılan sevkiyatlarda aksama görülebileceği endişelerinin artmasıyla bu hafta yüzde 25’in üzerinde yükselerek 14 yılın zirvesini gördü.

Rusya ve Ukrayna küresel hububat ihracatının yaklaşık yüzde 29’unu oluşturuyor.

Dün ton başına 370 dolar seviyelerinden işlem gören buğday, bugün ton başına 420 dolar seviyelerine gelerek günlük yüzde 12,5 oranında artış gösterdi.

İlginizi Çekebilir Buğday fiyatlarında büyük artış

İlginizi Çekebilir Gıda fiyatlarında büyük risk