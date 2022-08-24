TOKİ sosyal konut başvurusu şartları neler, başvuru ne zaman belli mi?

Son bir yılda konut fiyatlarında yaşanan yüzde 150 artış nedeniyle barınma krizi yaşanırken, TOKİ 81 ilde sosyal konut üretimine başlayıp 20 yıl vadeyle dar gelirlilere ev satacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkânı olacak" dedi.

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Uygulanan yeni ekonomi politikası nedeniyle konut fiyatlarında yaşanan astronomik artışlar sonrasında iktidar yeni bir paket açmaya hazırlanıyor. 2019 yılında dar gelirliler için 50 bin konut kampanyası başlatan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bu ay yeni bir kampanya başlatacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları 13 Eylül’de açıklanacak sosyal konut projesinde asgari ücretli bir ailenin erişebileceği fiyat ve taksit ödemeleri olacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Evi olmayan ve belirlenecek seviyenin altında geliri olan kişilerin başvurabileceği TOKİ sosyal konut projesi için 81 ilde başvuru yapılabilecek.

20 yıla varan vadelerle satılacak konutların ev sahipleri kura çekimi ile belirlenecek.

Geçmişti emekliler, şehit ve gazi yakınları için ayrılan kotaya yeni evlenecekler de eklenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkânı olacak” dedi.

‘ARSAYA BAŞVURUP KENDİ EVİNİZİ YAPABİLECEKSİNİZ'

Kurum, “30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler.” dedi. (AA)

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ DETAYLARINI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaşımda, yeni sosyal konut projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurum açıklamasında, “Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül.” bilgisini veren Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak” ifadesini kullandı.

Bakan Kurum paylaşımında, projeye ilişkin detayları içeren infografiğe de yer verdi. Konut, konut arsası ve sanayi sitelerinin yer alacağı projede, gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacağı duyuruldu. (AA)