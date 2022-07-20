TÜİK: Tüketici güveni temmuzda arttı

TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,4 arttı. Haziran ayında 63,4 olan endeks, temmuz ayında 68,0 oldu

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında arttı.

KÖTÜMSER SEYİR SÜRÜYOR

Haziran ayında 63,4 olan endeks, temmuz ayında 68,0 oldu. Endeks geçtiğimiz ay bu seviyesiyle tarihi düşük seviyesini görmüştü.

Veriler tüketici güveninde kötümser durumun sürdüğünü gösterdi. 0-200 aralığında değer alan tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜİK verilerine göre, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 4,2 artarken gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 15,2 artış gösterdi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 ile sınırlı arttı.

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