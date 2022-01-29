TÜİK’e 11 ayda dördüncü başkan

Bugün TÜİK Başkanı olarak atanan Erhan Çetinkaya, son 11 ayda bu koltukta oturan dördüncü isim olacak.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son yılların en tartışmalı kurumlarından biri olan Türkiye İstatistik Kurumu’nda başkan koltuğu bir kez daha el değiştirdi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TÜİK Başkanı Prof. Dr. Erdal Dinçer görevden alınırken yerine Erhan Çetinkaya atandı.

Böylece bir yıldan az bir sürede TÜİK Başkanlığı koltuğuna dört farklı isim oturmuş oldu.

DİNÇER 11 AY OLMADAN GİTTİ

Göreve 2 Mart 2021 tarihinde atanan Dinçer, koltukta 10 ay 27 gün kalabildi.

Dinçer son dönemde gazetelere yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş, son olarak Dünya gazetesine “Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum” demişti.

Dinçer’in ayrıca, resmi enflasyonun aralık ayında 19 yılın zirvesi olan yüzde 36,1 olarak açıklanmasının ardından ve yüzde 50’yi aşması beklenen ocak ayı enflasyonunun açıklanmasının hemen öncesinde görevden alınması dikkat çekti.

Dinçer döneminde, önceki başkan döneminde kurulan fiyat istatistikleri ve iş gücü piyasasına ilişkin danışma kurulları lağvedilmişti.

Akademisyenlerin yer aldığı kurullar, sadece bir ay çalışabilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım 2021’de resmi enflasyonun yıllık yüzde 21,31 olarak açıklanmasının ardından TÜİK’ten randevu istemiş ancak Dinçer randevu vermemişti. TÜİK binasına giden Kılıçdaroğlu’nun içeri alınmaması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

AHMET DOSDOĞRU KOLTUKTA 15 GÜN KALDI

Dinçer’in öncesinde TÜİK Başkanlığı koltuğunda Ahmet Kürşad Dosdoğru oturuyordu.

15 Şubat 2021 tarihinde göreve vekaleten atanan Dosdoğru, sadece 15 gün koltukta oturabilmişti.

ODTÜ İktisat mezunu olan Dosdoğru, uzun yıllardır TÜİK’te görev yapıyordu.

MUHAMMED CAHİT ŞİRİN 9 AY KALDI

Dosdoğru öncesinde TÜİK Başkanlığı koltuğunda oturan isim Muhammed Cahit Şirin idi.

Şirin, 22 Mayıs 2020 ile 15 Şubat 2021 tarihleri arasında TÜİK Başkanı olarak görev yaptı.

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Şirin, 2018 yılında TÜİK’e başkan yardımcısı olarak atanmıştı.

YİNAL YAĞAN KOLTUKTA 13 AY OTURDU

Şirin’in öncesinde TÜİK Başkanlığı koltuğunda 18 Nisan 2019 ile 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında Yinal Yağan oturdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nde başkan vekilliği görevini yürütürken Ekim 2018’de TÜİK Başkan Yardımlığı’na vekaleten atanan Yağan, 2019’da da başkan vekili olarak atanmıştı.

Yanal öncesinde koltukta 16 Şubat 2016 ile 18 Nisan 2019 tarihleri arasında üç yıl boyunca Mehmet Aktaş oturmuştu.

İlginizi Çekebilir Erhan Çetinkaya TÜİK Başkanı oldu

İlginizi Çekebilir Dövizden TL'ye geçen şirketlere vergi istisnası getiren kanun Resmi Gazete'de