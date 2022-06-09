TÜİK’e ekmek davası

TÜİK, enflasyonu siyasi talimatla düşük gösterip milyonlarca dar gelirlinin düşük zam almasına yol açtığı, ekmeğini küçülttüğü iddiasıyla mahkemeye verildi.

Erdoğan SÜZER

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Enflasyonu düşük göstermekle suçlanırken üzerine bir de 1933'ten beri yayımladığı madde fiyat verilerini karartan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mahkemelik oldu.

Samsun'da 20 işçi ve memur emeklisi, açıkladığı gerçek dışı enflasyonla memur ve emekli maaşlarına düşük zam verilmesine neden olduğu gerekçesiyle TÜİK hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

TÜİK yöneticileri hakkında kamu davası açılması talep edilen suç duyurusunda TÜİK'in gerçek enflasyon rakamlarını karartıp siyasi iktidardan talimatla aldığı düşük oranları açıkladığı ifade edildi.

CHP Samsun İl Başkanlığı da bugün halkın cebine ulaşan bir ele dönüştüğü ve halkın ekmeğiyle oynadığı gerekçesiyle TÜİK'i mahkemeye verecek.

TÜİK yetkililerinin görevi kötüye kullanma (TCK Md.257), resmi belgede sahtecilik (TCK Md.204) ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununu ihlal suçu işlediği iddia edilen suç duyurusu dilekçesinde, “TÜİK gerçeklerden uzak enflasyon rakamları açıklayarak halkı yanıltmaktadır. Bir yılda fiyatlar yüzde 200-250 artmışken TÜİK'in gerçeğe aykırı yüzde 73.5 yıllık enflasyonu doğrultusunda memur ve emekliye zam yapılması vatandaşın alım gücünü telafisi mümkün olmayan ölçüde zedelemektedir” denildi.

TÜİK HALKIN CEBİNE UZANDI

Emeklilerin ardından CHP Samsun İl Başkanlığı da bugün TÜİK'e dava açacak. Hazırlanan dava dilekçesinde memur ve emeklilerin ücret artışlarında TÜİK'in gerçeği yansıtmayan enflasyonunun dikkate alındığına işaret edilerek, “TÜİK verileri sadece rakam olmaktan çıkmakta, açlıkla baş etmeye çalışan halkın cebine uzanan bir ele dönüşmektedir” denildi.

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