Turkcell’in Rus ortağından barış çağrısı

Turkcell hissedarı LetterOne'ın Rus patronu Mikhail Fridman, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitmesi gerektiğini söyledi. Fridman ayrıca AB tarafından kendisine uygulanan yaptırımlara itiraz etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali nedeniyle batı tarafından Rus iş dünyasına getirilen yaptırımlardan nasibini alan Turkcell’in Rus ortağı Mikhail Fridman, savaşın durdurulması çağrısı yaptı. Fridman ayrıca yaptırım listesinde yer almasına da tepki gösterdi.

Turkcell’in hissedarları arasında bulunan LetterOne’ın patronu Rus milyarder Mikhail Fridman bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşın bir trajedi olduğunu ve durması gerektiğini söyledi.

‘ŞOK OLDUK’

Batı Ukrayna doğumlu milyarder Fridman ayrıca, kendisine ve ortağı Pyotr Aven’e yaptırım uygulandığını öğrenince şok olduklarını belirtti.

AB hafta başında pek çok Rus iş insanı birlikte hem Fridman ve Aven’a da mal varlığını dondurma yönünde yaptırım uygulamıştı.

AB, Aven’in Vladimir Putin’e en yakın oligarklardan biri olduğunu iddia ederken Fridman’ın ise bu çevrenin üst düzey finansörlerinden biri olduğunu iddia etti. Aven ve Fridman ise iddiaları reddetti.

Fridman ayrıca Ukrayna’nın işgaline karşı Rusya’da bir tepki olup olmayacağını bilmediğini, ancak Rusların dünyada ticaret yapmasının yasaklanmasının haksız olduğunu söyledi.

İKİNCİ BÜYÜK ORTAK

LetterOne‘a ait IMTIS Holding, Türkiye Varlık Fonu’ndan sonra dijital operatör Turkcell’in en büyük ikinci ortağı konumunda bulunuyor. Holdingin Turkcell’deki payı yüzde 19,8.

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