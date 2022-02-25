Türkiye enerji zamlarında Avrupa birincisi oldu

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında yüzde 89,6'lık yıllık enerji enflasyonuyla ilk sırada yer aldı. AB'de ortalama oran yüzde 27 oldu. Türkiye, bir yılda yüzde 110,3'lük akaryakıt zammıyla da diğer ülkelerin açık ara önünde yer aldı.

Emre DEVECİ

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Ankara enerjide maliyet artışlarının tamamını vatandaşa yansıtmadığını söylese de, Türkiye’nin enerji zamlarında Avrupa birincisi olduğu ortaya çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Ocak 2022 itibarıyla tüketiciler için yıllık enerji enflasyonu yüzde 27 ile rekor tazelerken, Türkiye yüzde 89,6’lık oranla Avrupa’nın zirvesine yerleşti.

Pandemide enerji fiyatlarının dibe vurmasıyla AB’de ortalama enerji enflasyonu Mayıs 2020’de yüzde -11 ile tarihi düşük seviyeye gerilemiş, Şubat 2021’e kadar da eksi seviyelerde seyretmişti. Ancak daha sonra petrol ve gaz fiyatlarındaki artış, enerji enflasyonunu da hızla artırdı.

Türkiye enerji enflasyonunun yüksek olmasında, döviz kuru artışları da etkili oldu.

AB’DE ZAM ŞAMPİYONU BELÇİKA

AB ülkeleri arasında Belçika, yüzde 67’lik enerji enflasyonuyla zirvede yer aldı. Hırvatistan yüzde 11,9’luk oranla AB ülkeleri arasında son sırada yer aldı.

Hollanda yüzde 58,4’lük oranla AB içinde enerji enflasyonu en yüksek ikinci ülke oldu. AB’nin en büyük ekonomisi Almanya’da oran yüzde 20,6 olarak kayıtlara geçti.

AKARYAKIT ZAMMINDA TÜRKİYE FARK ATTI

Türkiye, akaryakıt enflasyonunda yüzde 110,3’lük oranla Avrupa’da açık ara zirvede yer aldı.

Yüzde 35,4’lük akaryakıt enflasyonuyla Bulgaristan ikinci olurken, İrlanda yüzde 34,3’lük oranla üçüncü oldu.

Norveç, yüzde 17,1’lik artışla bu alanda son sırada yer aldı.

ELEKTRİK ENFLASYONUNDA TÜRKİYE İKİNCİ

Eurostat, enerji enflasyonunun yanı sıra elektrik, gaz ve akaryakıt enflasyonu verilerini de yayımladı.

Buna göre, Türkiye, tüketiciler için yıllık yüzde 95,5’lik elektrik enflasyonuyla Avrupa’da ikinci oldu.

Hollanda, elektrikte yüzde 110,8’lik artışla Avrupa’da zirvede yer aldı. Letonya ise elektrik fiyatlarında yıllık yüzde 18’lik düşüşle dikkat çekti.

Belçika, yüzde 70,8’lik oranla Avrupa’da elektriğe en çok zam yapan üçüncü ülke oldu.

GAZ ZAMMINDA TÜRKİYE ORTA SIRALARDA

Tüketiciler için yıllık doğalgaz enflasyonunda ise Türkiye, yüzde 55,7’lik oranla 11. sırada yer aldı.

Bu alanda zam şampiyonu, yüzde 147,8’lik oranla Belçika olurken, onu yüzde 143,7’lik oranla Bulgaristan takip etti.

Macaristan yüzde 0,4’lük artışla Avrupa’da en az zam yapan ülke oldu.

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