Türkiye savaşa boş depoyla yakalandı

Doğalgaz fiyatı spot piyasada hızla artarken, Enerji Uzmanı Necdet Pamir’e göre Türkiye bir enerji yönetimi krizi ile karşı karşıya durumda.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Rusya ve Ukrayna'nın çatışma sürecinde, petrol ve doğalgaz fiyatları hızla yükselirken Türkiye, bu krize doğalgaz depolarında çok yetersiz stokla yakalandı. Türkiye'nin, ‘doğalgaz krizi' diye tanımlansa da aslında bir ‘enerji yönetimi krizi' ile karşı karşıya olduğunu belirten Enerji Politikaları Uzmanı Necdet Pamir, Türkiye'nin Ukrayna'daki çatışma ortamının yarattığı olumsuz sürece, 1 milyar metreküp gibi zaten Türkiye için yetersiz bir kapasitede kalan Tuz Gölü deposunun da çok yetersiz stokla girdiğini söyledi.

FATURA DAHA DA ARTAR

Spot piyasada, mevcut çatışma ortamı nedeniyle, fiyatların daha da artacağını belirten Pamir, “Doğalgaza Rusya'ya bin metreküpte tahmini 360 dolar ödüyoruz ama spot piyasada fiyatlar, 2020'deki (en çok) 100 dolar seviyesindeyken, 2021'de 1.300 dolara çıktı ve sürekli daha da yükselme eğiliminde. Örneğin 26 Şubat'ta 1.660 dolar/bin metreküp (Avrupa spot piyasası) seviyesini gördü. Mevcut koşullarda BOTAŞ'ın paçalda ödediği fatura yaklaşık 650 dolar ediyor. Spot piyasada fiyatlar daha da artarsa bu rakam çok daha yükselir” ifadesini kullandı.

Pamir, kurak geçen yaz aylarında Tuz gölü deposunun boşaltıldığını, bugün depoyu doldurmanın maliyetinin çok yükseldiğini ve soğuk günlerde arz talep dengesini tutturmanın kritik hale geldiğini belirtti.

Karadeniz'deki rezervde soru işareti var

– Karadeniz'de açıklanan doğalgaz rezervi ile ilgili bilimselliği olmayan rakamlar açıklandığını belirten Necdet Pamir, testler sonrası ortaya çıkacak tahmini rezervin çıkarılmasının ekonomik olup olmadığının irdelenmesi gerektiğini söyledi. “Rezervler 5 kat fazla da olabilir çok düşük de olabilir” diyen Pamir, “Montrö bu anlamda çok önemli” diyerek, Türkiye'nin yürüteceği stratejinin Karadeniz'de Türkiye'nin faaliyetlerinde belirleyici olacağını kaydetti.