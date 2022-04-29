Türkiye’ye gelen Rus turist sayısında büyük düşüş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, 2022 Mart'ta Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,8 azalarak 114 bin 384'e düştü.

Sozcu.com.tr

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2022 Mart ayına ilişkin açıkladığı turizm istatistikleri, Rusya-Ukrayna savaşının turizme etkilerini ortaya koydu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2022 Mart’ta Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 129,7 oranında artarak 2 milyon kişiyi aştı. Ancak Rus turistlerin sayısındaki azalma dikkat çekti.

Buna göre, 2021 Mart’ta Türkiye’ye 219 bin 458 Rus turist gelirken, bu sayı 2022 Mart’ta 114 bin 384’e düştü.

2021 Ocak-Mart döneminde Türkiye’ye 395 bin 915 Rus turist gelirken, bu sayı 2022 Ocak-Mart döneminde 360 bin 764’e geriledi.

Savaş nedeniyle ülkesini terk eden Ukraynalılardan sonra, Türkiye’ye gelen Ukraynalı sayısında da artış yaşanması dikkat çekti. 2021 Mart’ta Türkiye’ye gelen Ukraynalıların sayısı 51 bin 25 kişiyken, bu sayı 2022 Mart’ta 66 bin 233’e yükseldi.

EN ÇOK TURİST İRAN’DAN GELDİ

Öte yandan bakanlık verilerine göre, 2022 Mart’ta Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran yüzde 13,22 ile (274 bin 815 kişi) birinci, Almanya yüzde 9 ile (187 bin 185 kişi) ikinci, Bulgaristan yüzde 8,16 ile (169 bin 640 kişi) üçüncü sırada yer aldı.

Bulgaristan’ı Rusya ve İngiltere (Birleşik Krallık) izledi.

İLK ÇEYREKTE 4,9 MİLYON YABANCI TURİST

2022 yılı Ocak-Mart döneminde ise Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 151,02 artarak 4,9 milyon kişiye yükseldi.

2022 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında İran yüzde 10,24 ile birinci, Almanya yüzde 8,53 ile ikinci, Bulgaristan yüzde 8,33 ile üçüncü sırada yer aldı.. Bulgaristan’ı Rusya ve Irak takip etti.

2021’in ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelen İranlıların sayısı 152 bin 923 kişi iken, bu sayı 2022’nin ilk çeyreğinde 502 bin 247’ye çıktı.

Aynı dönem aralığında Türkiye’ye gelen Almanların sayısı 130 bin 897’den 418 bin 420’ye çıkarken; Bulgarların sayısı 109 bin 657’den 408 bin 409’a yükseldi.

YURT DIŞINDAN 1,4 MİLYON VATANDAŞ GELDİ

2022 yılında Türkiye’yi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı 2021 yılı ilk 3 ayına (Ocak-Mart) göre yüzde 91,18 artış gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2022 yılı ilk 3 ayında (Ocak-Mart) Türkiye’ye gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2021 yılı 3 ayına göre yüzde 91,18 değerinde bir artış ile 1,4 milyona çıktı.

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