Üç ayda 500 bin kişi geldi, bozdurup bozdurup harcıyorlar

Euro ve Bulgar Levası karşısında değer kaybeden Türk Lirası, Edirne'yi yabancılar için AVM'ye dönüştürdü. Sınır şehrinde her şey o kadar ucuz ki son üç ayda kente 500 bin Bulgar ve Yunan geldi. Makedonya, Romanya, Hırvatistan ve Sırbistan vatandaşları da tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılamaya başladı

Sozcu.com.tr

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Türk Lirası’nın diğer para birimleri karşısında değer kaybı sürerken, Edirne’ye alışveriş turizmi için gelen Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor.

Bulgarlar 1 Leva’yı 8.30 TL’den, Romenler, 1 Ley’i 3.29 TL’den, Yunanlılar da 1 Euro’yu 16,20 TL’den bozduruyorlar.

OTELLERDE KONAKLIYORLAR

Son günlerde Makedonya, Romanya, Hırvatistan ve Sırbistan’dan da Edirne’ye alışverişe gelen turistler, otellerde konaklamayı tercih ediyor. Cuma günleri sabahın erken saatlerinde Edirne’ye gelen binlerce turist, geceleri otellerde konaklayarak gündüzleri de alışveriş yaparak pazar akşam saatlerine kadar tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılıyor.

Merkez nüfusu 153 bin olan Edirne’de, hafta sonu yerel halktan çok alışveriş için gelen turistlerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere Balkan ülkelerinin alışverişte cazibe merkezi haline gelen Edirne, adeta bir turizm cenneti haline geldi.

YÜZDE 186 ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca açıklanan verilere göre, Türkiye’ye gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 186,52 arttı. En çok turist ağırlayan iller arasında İstanbul birinci olurken, Edirne’de ikinci sırada yerini aldı. Edinilen bilgiler doğrultusunda, Edirne'ye yılın ilk 3 ayında sınır kapılarından 500 binden fazla Bulgar ve Yunan turist giriş yaptı.

ALDIKLARINI TAŞIMAKTA ZORLANDILAR

Çoğunluğu Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarından oluşan Balkan ülkelerinden gelen binlerce turist, bu hafta da Edirne’ye akın etti. Cuma günü sabahın erken saatlerinde Edirne’ye gelen ve soluğu Ulus Pazarında alan turistler, çılgınca alışveriş yaptı. Geceyi otellerde geçiren turistler, Cumartesi ve Pazar günleri de alışverişlerini sürdürdü. Giyecekten yiyeceğe hemen hemen tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan turistler, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

MÖNÜLERİN DİLİ DEĞİŞTİ

Edirne esnafı, alışveriş turizminin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, “Her yer çok kalabalık, adım atacak yer yok. Edirne esnafı ve Edirne ekonomisi için çok güzel. Hem Bulgarca hem Yunanca bilen personellerin sayısı da artıyor. Mönüler de Türkçe, Bulgarca ve Yunanca hazırlanıyor” dedi.

MÜŞTERİLERİNİN YÜZDE 95’İ BULGAR

Bir diğer esnaf Ömür Biçer de, müşterilerinin yüzde 95’inin Bulgaristan vatandaşlarından oluştuğunu ifade etti. Kuruyemiş satan Biçer, Bulgaristan vatandaşlarının kilolarca alışveriş yaptığına değindi. Pazar esnafı Bünyamin Coşkun da, Edirne pazarlarına yabancı turistlerin ilgisinin gün geçtikçe arttığını, Ramazan Bayramından sonra Edirne’de turist akını yaşanacağını söyledi. (İHA)

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