Ukraynalılar gelemez 2 milyon Rus gelir

Savaşın etkisiyle turizmde belirsizlik sürüyor Ukrayna’dan bu yıl çok fazla operasyon beklemeyen sektör, 7 milyonluk Rus turist hedefini 2 milyona düşürdü.

Sayime BAŞÇI

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Türkiye'nin turizm sektöründe de ana pazarları olan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, bir taraftan süren barış görüşmeleri, bir tarafta Rusya'ya gelen ağır ekonomik yaptırımlar ile ikinci haftayı geride bırakırken, sektör hedef küçülttü. Bu yıl sıcak savaşın yaşandığı ve geçen yıl 2 milyon turistin ağırlandığı Ukrayna'dan çok fazla umutlu olmadıklarını kaydeden sektör temsilcileri, 7 milyon turist hedefi konulan Rusya pazarında ise 2 milyonun altına düşülmeyeceğini ancak belirsizliğin sürdüğüne işaret etti.

UKRAYNA KAPANDI

Geçen yıl 4.5 milyon turist ile haziranda açılan kapılara rağmen Rusya, turizm sektörünün ana pazarı ve pandemiden çıkış kapısı olmuştu. Gelişmeleri değerlendiren Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, normal şartlarda Rusya'da rezervasyon sürecinin 15 Mart sonrası başladığını ancak şavaş nedeni ile şu anda önlerini göremediklerini aktardı.

2 MİLYONUN ALTINA DÜŞMEZ

“Şu anda iptal yok çünkü çok fazla rezervasyon da yoktu” ifadelerini kullanan Bülbüloğlu, şöyle devam etti: “Türkiye'ye gelen Rusların yüzde 40'ı orta gelir grubu olan Ruslardı. Burada epey kayıp yaşanacağını düşünüyorum. Gelir düzey yüksek olan Rusların Türkiye'yi tercih edecekleri aşikar. Şu an hedef koymak için erken önümüzü görmeden tahmin zor ama Rus turist sayısı 2 milyonun altına düşmeyecektir. Ukrayna'dan bir operasyon olacağını tahmin etmiyorum” dedi

Savaş sürerse yüzde 30'a düşer

Savaşın iki ülke arasında bu şekilde devam etmesi halinde Ukrayna'dan bu yıl bir turist akışının olmayacağını, Rus turistlerin ise yüzde 30'unun geleceğini kaydeden Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, “Rusya'dan 2 milyon civarında turist gelir” dedi. İşler, Avrupa ülkelerine gi- den Rus turistlerin de rotasını Türkiye'ye çevirebileceğini aktardı.

Avrupa yavaşlıyor

Avrupa'da ise Almanya, Hollanda, İngiltere bandında rezervasyonların iyi gittiğini kaydeden Mehmet İşler, “Avrupa'da hâlâ rezervasyon iptali yok rezervasyon akışkanlığında yavaşlama var. Orta Avrupa rezervasyonları durdu. Mülteciler Polonya'ya, Romanya'ya girdi. Onlar başka türlü şartlara hazırlanıyor şu anda” değerlendirmesini yaptı.