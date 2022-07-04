Üretici enflasyonu haziranda rekor kırdı

Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2022 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138,31 artarak rekor kırdı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı üretici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre 2022 Haziran’da Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2022 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,77, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 61,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 88,77 artış gösterdi.

Geçtiğimiz ay yüzde 132 ile endeks tarihinin rekorunu kıran olan üretici enflasyonu bu ay da yüzde 138’i aşarak rekorunu yineledi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 142,68, imalatta yüzde 120,47, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 369,20 ve su temininde yüzde 81,47 artış olarak gerçekleşti.

ENERJİDE YÜZDE 317,8’LİK ARTIŞ

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 126,06, dayanıklı tüketim malında yüzde 85,98, dayanıksız tüketim malında yüzde 111,81, enerjide yüzde 317,87 ve sermaye malında yüzde 85,65 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 6,97, imalatta yüzde 6,33, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,53 ve su temininde yüzde 6,94 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 6,07, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,00, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,05, enerjide yüzde 12,02 ve sermaye malında yüzde 6,27 artış olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ ELEKTRİK VE GAZDA

Yıllık Yİ-ÜFE’ye göre 24 alt sektör daha düşük, 5 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık en düşük artış; yüzde 45,19 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 49,59 ile giyim eşyası, yüzde 61,76 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti.

Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 369,20, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 297,28, ham petrol ve doğal gaz yüzde 264,60 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ PETROLDE

Aylık Yİ-ÜFE’ye göre 19 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 0,82 ile tütün ürünleri oldu.

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 24,94, ham petrol ve doğal gaz yüzde 11,29, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 9,82 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

İlginizi Çekebilir Enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir Memur, emekli zammı belli oldu: İşte yeni maaşlar