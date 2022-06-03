Üretici enflasyonunda yeni rekor

TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) mayısta yıllık yüzde 132,16, aylık yüzde 8,76 arttı. Söz konusu yıllık artış Mart 1995'ten bu yana kaydedilen en hızlı yükseliş oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Mayıs’a ilişkin yurt içi üretici fiyat endeksini (Yİ-ÜFE) açıkladı.

Buna göre, Yİ-ÜFE 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 8,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 51,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 132,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 80,38 artış gösterdi.

Böylece, söz konusu yıllık artış 1995’ten bu yana kaydedilen en hızlı yükseliş oldu.

ENERJİDE BÜYÜK ARTIŞ

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 133,49, imalatta yüzde 115,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 360,30 ve su temininde yüzde 70,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 122,21, dayanıklı tüketim malında yüzde 83,41, dayanıksız tüketim malında yüzde 106,82, enerjide yüzde 300,16 ve sermaye malında yüzde 79,08 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 6,22, imalatta yüzde 5,46, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 38,49 ve su temininde yüzde 4,70 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 4,99, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,57, dayanıksız tüketim malında yüzde 7,06, enerjide yüzde 27,65 ve sermaye malında yüzde 4,11 artış olarak gerçekleşti.

EN DÜŞÜK ARTIŞ ECZACILIK ÜRÜNLERİNDE

Yıllık en düşük artış; yüzde 43,79 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 44,33 ile giyim eşyası, yüzde 59,38 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti.

Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 360,30, ham petrol ve doğal gaz yüzde 250,13, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 246,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en düşük artış; yüzde 0,97 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 1,33 ile metal cevherleri, yüzde 1,64 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti.

Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 38,49, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 11, içecekler yüzde 10,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

ŞUBAT AYINDAN BU YANA ÜÇ HANELİ ENFLASYON

Öte yandan, üretici enflasyonunda üç haneli seviyeler 2022 Şubat’tan bu yana sürüyor.

Şubatta yıllık yüzde 105,01 artan endeks, martta yıllık yüzde 114,97’ye çıktıktan sonra nisan ayında da yüzde 121,82 artmıştı.

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