Üretici isyanda: ‘Beyaz altın’ anamızı ağlattı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aksaray sarımsak üreticilerinin sorunlarını dinledi. Sarımsak üreticisi Hacı Bektaş Zengin, "Beyaz altın denilen sarımsak adeta anamızı ağlattı. Geçen yıl 100 dekara sarımsak ektim, satamadım. Hasadı, bu yıl için tohumluk yapıp 250 dekara yeniden ektim. Küçük olanları da hayvana yem olarak verdim. Kalan tohum olarak yeniden ektim, belki zarar kurtarırız diye ancak bu yıl da satış olacağından umutlu değilim” diye konuştu.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ürününü hayvan yemi yapan ve planlama olmadığı için mağdur olan sarımsak üreticilerinin sorunlarını dinledi.

İTHALAT-İHRACAT DENGESİ SAĞLANMALI

Ülkemizde düzgün bir tarım politikasının olmadığına işaret eden üretici Hacı Bektaş Zengin , “Geçen yıl 2 bin 400 lira olan gübrenin bu yıl 15 bin liraya, 6 lira olan akaryakıtın ise 22 bin liraya çıktığını ifade eden Acıpınar Köyü’nden sarımsak üreticisi Hacı Bektaş Zengin, “Maliyet artışına rağmen fiyatı uygun tutsakta satış yapamıyoruz. Ürün elimizde kalıyor. Beyaz altın denilen sarımsak, adeta anamızı ağlattı. Tarım politikamız yok. Üreten ile tüketen hep kaybeden. Üretim fazla olduğunda ilgililer ihracatla-ithalatla ilgili bir çalışma yapmıyor. İthal Sarımsak üretim yeterli iken getirilmemeli. Hatta yetkililer üretim fazla olduğunda ihracatın yolunu açmalarını istiyoruz. Ürün yetersiz, eksik olunca da dengeli bir şekilde ithalatın yolu açılabilir. Böylece ücretler ne tavan ne de taban yapar” diye konuştu.

BAKANLIK YERLİ ÜRETİCİYE DESTEK VERMİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığının ithalat-ihracat konusunda da bir düzenli politikasının olmadığını ileri süren sarımsak üreticisi Zengin, “Bakanlıkta tarımdan anlayan da yok. Buğdayı yurtdışından 7 bin liraya getiriyorlar. Yerli üreticiye ise 3 bin lira veriyorlar. Arada kalan 4 bin liranın 2-3 bin lirası üreticiye verilse zaten buğday üretimi diye bir sorun kalmaz. Bizimkiler, elin Ukraynalı çiftçisini destekleyip kendi çiftçilerini öldürüyor” şeklinde konuştu.

YERLİ ÜRETİCİYE 900 LİRA YABANCIYA 2 BİN 100 LİRA

Bir zamanlar ayçiçeği konusunda da benzer bir uygulama yapıldığını anımsatan sarımsak üreticisi, “Bizden 900 liraya ayçiçeği aldıkları yıl yurtdışından 2 bin 100 liraya ayçiçeği getirdiler. Bir zamanlar ihraç ettiğimiz nohut ve mercimek de Kanada ve Meksika'dan geliyor” diyerek, Tarım Bakanlığının ithalat ve ihracat politikasını eleştirdi.

HER YIL BİR ÖNCEKİNDEN DAHA KÖTÜ

Sarımsak üretiminin zorluklarından bahseden üretici Hacı Bektaş Zengin , dekara 100 kilo gübre atıldığını ifade ederek, “Geçen yıl 2 bin 400 liraya aldığımız gübre bu yıl 15 bin liraya çıktı. Geçen yıl 6 lira olan mazot bu yıl 22 lirayı geçti. Maliyet artışına rağmen mecburiyetten ektik ama bu yıl geçen yıldan daha kötü görünüyor” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİ DERTLİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise bitkisel üretimdeki sıkıntının farklı nedenlerle her geçen yıl biraz daha arttığına işaret ederek, şunları söyledi:

“Bugün sarımsak üreticisinin sorunlarını dinledik. Sarımsak üreticileri de ayçiçeği, buğday, patates, lahana ve benzeri tüm ürünleri üreten üreticiler kadar dertli. Üretici sorunu da çözüm yolunu da biliyor, önerilerde bulunuyor. Ama Bakanlık ne yazık ki üreticinin sesine kulak vermiyor, bildiğini okuyor ve olan bizim çiftçimize, dolayısıyla da tüm yurttaşımıza oluyor.

Sarımsak bir dönem kilosu 100 liraya kadar dayandı. Üretici sarımsak ekti. Bu kere dip gördü. Üretici ürün elinde kalıyor ama pazarda markette Sarımsak fiyatı düşmüyor. Vatandaş pahalı ürün alırken üreten ürününü dahi satamıyor. Aksaray Acıpınar sarımsak üretimi ile tanınıyor. Aksaray-Ankara karayolu üzerinde.

Ankara 2,5 saat uzakta. Burada ürün değer bulmuyor .Ankara sarımsak kilosu 20 liradan aşağı markette satılmıyor. Bunu düzene koyup Üretici ve tüketiciyi koruması gereken siyasi iktidardır. Siyasi iktidar laftan başka alanda, rafta çözüm üreten önlemler almıyor.”

İTHALAT ÇÖZÜM YOLU DEĞİLDİR

Gürer, üreticilerin desteğe en çok ihtiyacı olan bir dönemden geçildiğine de dikkat çekerek, “Siyasi iktidar, ülkemizin dört bir yanında maliyet artışları nedeniyle mağduriyet yaşayan ve ekim yapmaktan vazgeçme aşamasına gelen çiftçilerimizin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm yollarını bulmalıdır. İthalat tek başına asla bir çözüm yolu değildir. Zorunlu hallerde yapılabilir ancak stokta ürünün varlığında aynı ürünü ithal etmek piyasayı dengelemiyor. İthalatçılara para kazandırıyor” şeklinde konuştu.

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