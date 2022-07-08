Vatandaş 7 yılın en ağır krizini yaşıyor

Vatandaş son 7 yılın en ağır şartlarında yaşamaya çalışıyor. 10 kişiden 7’si son 1 yılda refah düzeyinin ve geçim şartlarının kötüleştiğini açıkladı.

Sayime BAŞÇI

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Ekonomistlerin ‘gelecek için büyük hasar bırakır' uyarısı yaptığı krizin, vatandaş üzerindeki etkisi ağırlaşırken, aile bütçeleri son 7 yılın en ağır bunalımını yaşıyor. 2015'ten bu yana seçim süreçleri, yurt dışı operasyonları ve pandemi gibi ekonomiye ve bütçesine doğrudan etki eden darboğazlardan geçen halk, en büyük refah kaybını 2022'de yaşadı.

SALGINDAN KÖTÜ

Metropoll'ün araştırmasına göre toplumun yüzde 72.6'sı son bir yıl içinde refah düzeyi ile geçim şartlarının kötüleştiğini açıkladı. Bu oran koronavirüs salgını döneminde yüzde 53.5, 2015 Ağustos'ta ise yüzde 54.1 seviyesindeydi. Veriler, vatandaşın ekonomilerin ve toplumsal yaşamın neredeyse durma noktasına geldiği pandemi günlerinden de kötü bir durumda olduğuna işaret ediyor.

UÇURUM DERİNLEŞİYOR

Yapılan ankette, geçim şartlarının kötüleştiğini söyleyenlerin oranı Ekim 2015'te yüzde 38.2'ye kadar düşmüştü. 31 Mart yerel seçimleri döneminde yüzde 69.2'ye kadar çıkan bu oran Şubat 2022'de 71.9, Nisan 2022'de 70.8 olarak ölçüldü. AKP'ye oy verenlerin yüzde 40'ı refah seviyesinin düştüğünü belirtirken, bu oran CHP seçmeninde yüzde 90, İYİ Parti seçmeninde yüzde 84.9 oldu. Geçim şartlarının iyileştiğini açıklayanların oranı yüzde 10'da kalırken, gelir eşitsizliğinde yaşanan uçurum da bu sonuçlarla ortaya çıktı.

Genç nüfus ağır borç yükü altında

■ Metropoll'ün araştırmasında son yıllarda borçlarının arttığını söyleyenlerin oranı yüzde 62.8 oldu. 10 kişiden 6'sının borç yükünün altına girdiğini ortaya koyan araştırmaya göre borcunun olmadığını beyan edenlerin oranı yüzde 14.5'te kaldı. 15-34 yaş arası genç nüfusun yüzde 65.6'sı borçlarının arttığını belirtirken, gençlerdeki artış Türkiye ortalamasının üstüne çıktı.