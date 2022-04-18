Vatandaş ‘KDV indirimi çare değil’ diyor

Ipsos tarafından yapılan araştırmaya katılanlardan her 10 kişiden altısı gelirlerinin düştüğünü söylerken, 10 kişiden dokuzu Katma Değer Vergisi (KDV) indirimlerinin marketlerdeki yüksek fiyatlara yeterli bir çözüm olmadığını belirtti.

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Salgın artık bir sorun olarak görülmezken halkın yüzde 91'i en büyük sorunun ekonomi olduğu görüşünde. Ipsos tarafından yapılan Antikriz Raporu'nun 102. dönem verilerine göre, katılımcılar hayat pahalılığından ve gelirlerinin düştüğünden yakındı.

HANELERİN GELİRİ AZALDI

Temizlik ürünleri, şampuan, tuvalet kağıdı bebek bezi ve hijyenik ped gibi bazı ürünlerdeki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin marketteki fiyatlara yansımadığını düşünenlerin oranı yüzde 81. Bu indirimin fiyatlara yansıdığını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 8. Gerek gıda ürünlerine gerekse de diğer ürünlere yapılan KDV indirimin temel tüketim ürünlerindeki yüksek fiyatlar için yeterli bir çözüm olmadığını düşünenlerin de oranı çok yüksek. Bireylerin yüzde 58'i son 12 ay içinde hane gelirlerinin azaldığını söylüyor. Hane gelirinin arttığını söyleyenler toplumun sadece yüzde 10.

Ekonomi tüm sorunları bastırıyor

Toplumun yüzde 91'inin ekonominin Türkiye'nin en önemli sorunu olduğu belirttiği İpsos araştırmasına göre, salgının etkisinin azalması ile birlikte salgın artık önemli bir problem olarak görülmüyor. Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, “Ekonomi artık diğer tüm sorunları bastırır bir pozisyona geldi. Yükselmeye devam eden enflasyonun sonucunda her on kişiden altısı son bir yılda hanelerinin alım gücünün azaldığını belirtiyor” dedi.