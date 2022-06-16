‘Vizontele’ diyerek dalga geçtikleri THK uçakları uçuşlara başladı

AKP iktidarının "Hepsi hurda, vizonteledeki gibi kaputu açıyorlar motor yok" diye dalga geçtiği THK'nın yangın söndürme uçakları, Etimesgut'ta kanatlandı. SÖZCÜ’nün “Yerli ve milli kaynak hangarda çürüyor” diyerek 3 yıldır ısrarla gündeme taşıdığı THK uçakları Başkent'in üzerinde gövde gösterisi yaptı. 4 THK uçağı 1 Temmuz’da orman yangınlarıyla mücadele görevine başlayacak.

Yusuf DEMİR

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AKP iktidarının, özellikle, Bekir Pakdemirli'nin Orman Bakanı olarak görevde bulunduğu 3 yıl boyunca çeşitli oyunlarla yerde tuttuğu Türk Hava Kurumu’na ait yangın söndürme uçakları yoğun tepkiler üzerine sonunda kanatlandı.

Türkiye 3 yıldır orman yangınlarıyla havadan mücadeleyi ya uçaksız ya da yetersiz sayıda uçakla yapmak zorunda bırakıldı. Sadece geçtiğimiz yıl 250 bin futbol sahası kadar orman yandı. 2020 ve 2021’de ihale şartnamesine konulan 5 bin litre şartıyla, 4 bin 900 litre kapasiteli THK uçakları sadece 100 litre için ihaleye sokulmadı.

SÖZCÜ'nün, “Ormanlar yanarken THK uçakları hangarda tutuluyor. Yerli ve milli kaynak varken yabancılara milyarlar akıtılıyor” diye duyurduğu haberler üzerine toplumun tüm kesimlerinden tepkiler büyüdü. Geçtiğimiz yıl yaşanan yangın felaketlerinden sora tepkiler yoğunlaştı. Sonunda THK uçaklarından 4 tanesi bakıma alındı.

Dün Etimesgut Havaalanı'nda önemli bir gündü. Türk Hava Kurumu hangarlarında, THK Teknik'in tecrübeli mühendisleri tarafından tüm bakımları tamamlanan ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü testlerinden başarıyla geçen uçaklar, pilotların tazeleme eğitimi için uçuşlara başladı.





PİLOTLARDAN ÖZVERİ

THK'yı yöneten AKP'li kayyum tarafından kurumla zorla ilişiği kesilen pilotlar, gelinen noktada kurumdan yapılan çağrıya ülke ormanlarını koruma mücadelesine katılmak üzere olumlu karşılık verdi. Bu süreçte başka kurumlarda çalışmaya başlayan pilotlar özveride bulunarak işlerini bırakıp kuruma döndü.

GÖREV 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

THK envanterinde bulunan 9 CL-215 uçağından 4'ü 1 Temmuz'da göreve başlayacak. Uçakların İzmir ve Milas'ta konuşlandırılması 3'ünün aktif pozisyonda 1 tanesinin yedek olarak hazır bekletileceği öğrenildi.

ETİMESGUT'TA FESTİVAL HAVASI

Yıllar sonra dün Etimesgut'taki THK hangarları önündü büyük heyecan vardı. CL-215 Ateş savaşçıları hangardan çıktı ve pist başı yaptı. Uçakların havalanmasıyla coşku katlandı. THK uçakları başkent Ankara üzerinde kanatlandı.

ERDOĞAN: “THK'NIN ELİNDE UÇAK FALAN YOK”

“Öyle bunların anlattığı gibi değil. Yok bilmem işte Türk Hava Kurumu'nun uçakları varmış da… Neye göre söylüyorsun bunu, neyi biliyorsun da söylüyorsun. Türk Hava Kurumu'nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. Ama bunlar duymaz uydurur kabilinden uyduruyorlar.” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, “Hepsi hurda, vizonteledeki gibi kaputu açıyorlar motor yok” diye dalga geçmişti.

BASKILARA DAYANAMADILAR

SÖZCÜ konuyu yaklaşık 3 yıldır sürekli gündemde tuttu. Özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan yangınların yoğun olduğu dönemde vatandaşların ve muhalefetin ağır eleştirileri oldu. Baskılar üzerine sonunda iyi haber geldi.







İHALEYE SOKULMADAN ÇÖZÜLDÜ

Bu yıl ilk defa uçak tedariki için yetki verilen Savunma Sanayi Başkanlığı da, tıpkı Orman Bakanlığı gibi, şartnameye koyduğu maddeyle THK uçaklarının ihalelere girmesini engelledi. Ancak baskılar üzerine THK uçakları bir şekilde göreve çağrıldı. THK uçaklarıyla ilgili prosedürün ne olduğu resmen açıklanmadı. Yeni Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi, “THK'nın 4 uçağın tamamını kendi üzerimize aldık ve bu konuyu kapattık” demekle yetindi.

SADECE GEÇEN YIL YABANCILARA 1.2 MİLYAR TL KİRA ÖDENDİ

Geçtiğimiz yıl THK'nın uçaklarının bakımı için gerekli 4-5 milyon doları THK'dan esirgeyen AKP iktidarı, hazırlıksız yakalandığı orman yangınları için yabancı uçaklara 1.2 milyar lira kira ödedi.



THK'NIN ELİNDE 9 CL-215 TİPİ UÇAK VAR

THK'nın elinde 9 CL-215 tipi uçak bulunuyor. Kasım ayında yapılan resmi açıklamalarda bunlardan 6 tanesinin kullanılabileceği kaydedildi. 4 tanesinin TAI tarafından bedelsiz uçuşa hazır hale getirilmesi için anlaşma imzalandı.

THK'nın elinde ayrıca daha az gündeme gelen 11 tane M18 Dromader tipi yangın söndürme uçağı da bulunuyor.

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