Yabancı sermayede Araplar’ın ağırlığı artıyor

Körfez ve Ortadoğu’dan 13 ülkenin vatandaşları 2013 yılından bu yana Türkiye'de toplam 24 binden fazla şirket kurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa sermayesinin Türkiye’de kurduğu şirket sayısı her geçen gün azalırken, Arap ülkelerinin açtığı şirket sayısında patlama yaşanıyor.

SÖZCÜ’nün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kurulan-kapanan şirket istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, Ocak 2013 – Mart 2022 arasında Türkiye’de 13 Arap ülkesi toplam 24 bin 725 şirket kurdu.

Yüzde 100 yabancı sermaye veya yerli şirketlerle ortak şekilde kuruluşları içeren verilere göre, 2013 yılında Körfez ve Ortadoğu sermayeli bin 76 şirket kurulurken, en yüksek sayı 4 bin 684 ile 2018 yılında görüldü.

SURİYELİLER İLK SIRADA

2013 yılından bu yana Türkiye’de 9 bin 612 şirket açan Suriyeliler bu alanda ilk sırada bulunuyor. 3 bin 15 şirketle Suudi Arabistan ikinci olurken, Irak 2 bin 500 şirketle üçüncü sırada yer alıyor. Son yıllarda siyasi, askeri ve ekonomik alanda yoğun işbirliğinin yapıldığı Katar’ın, Türkiye’de açtığı toplam şirket sayısı ise 599 oldu.

TOBB’un verileri, Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye gelen yeni girişimlerdeki dramatik düşüşü de gözler önüne seriyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin Türkiye’de açtığı şirket sayısı azaldı.

Avrupa sermayeli şirketlerde Almanya ilk sırada yer alıyor. Ocak 2013 – Mart 2022 döneminde Almanlar Türkiye’de 2 bin 602 şirketin açılışında bulunurken, ikinci sırada 783 adet ile Hollanda var. Söz konusu dönemde İngilizler 730, Fransızlar 744, İtalyanlar 560 şirket kurdu.

İlginizi Çekebilir Konutta 'Türk müşteriye uygun değil' dönemi

İlginizi Çekebilir Vatandaş konut krizine çözüm beklerken, hükümet yabancıya konut satana destek verecek