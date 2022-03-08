Yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği
Nadasa bırakılan veya atıl durumdaki arazilerde hububat ve baklagil, ayçiçeği, kanola, soya, gibi yağlı tohumlu bitki üretimi yapanlara hibe desteği verilecek.
Ukrayna'daki savaş nedeniyle bu bölgeden ithal edilen başta buğday ve ayçiçek yağı olmak üzere bazı ürünlerin arzında sorun yaşanacağı endişesi marketlerde kuyruklara neden oldu. Resmi gazetede yayımlanan kararla nadasa bırakılan veya atıl durumdaki arazilerde hububat ve baklagil, ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimi yapanlara hibe desteği verileceği duyuruldu.