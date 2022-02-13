Yayıncılık sektörü çöküyor: Basılan kitap sayısı yüzde 54 azaldı

Yayıncılık sektörüyle birlikte kültürel geleceğimiz de krizle karşı karşıya kaldı.

Başak KAYA

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, dövizdeki artış ve enflasyonist politikalar nedeniyle yayıncılık sektörünün büyük bir çöküş yaşadığını belirterek yayınevleri için kağıdın sübvanse edilmesini istedi.

“Ocak ayında, aralık ayına göre basılan kitap sayısı yüzde 20, basılan ilk kitap sayısı ise yüzde 54.6 azaldı'' diyen İlgezdi, şunları söyledi:

“Geçen yıl Ocak ayında 26 milyon 490 bin 859 adet gerçekleşen kitap basım adedi bu yıl 21 milyon 192 bine düştü. Kültür Bakanlığı acil önlem almaması durumunda kültürel çöküş kaçınılmaz. Yayıncılık sadece şirketlerin para kazanmak için piyasaya ürün sürmesi değil, başlı başına bir kültürel faaliyettir. Kültürel devamlılığı ve kültürel çeşitliliğini sağlayan, bunu yaparken de ticari risk alan bir sektör, dövizdeki artış ve enflasyonist politikalar nedeniyle büyük bir çöküşle karşı karşıya kaldı.

‘YAZARLARIMIZ ÜRETEMEZ HALE GELİYOR’

Yayıncılarımız, faaliyetlerini sürdürebilmek için artık yeni kitap basımından kaçınarak, tekrar baskılara ve telifsiz kitaplara yöneliyor. Yazarlarımız artık üretemez hale geliyor. Genç yazarlara, farklı tarzlara, farklı dünya görüşlerine açılan alan kısıtlanıyor.

Kültür dünyamız karanlığa sürükleniyor. İki ay içinde 3. hamur kitap kağıdı ton fiyatına 825 Euro'dan bin 100 Euro'ya 1. hamur kitap kağıdı bin 375 dolardan bin 750 dolara, Bristol kitap kağıdı ton fiyatı ise bin 750 dolardan 2 bin dolara yükseldi. Kitabı bir lüks tüketim maddesi haline getiren iktidar acil önlem almalıdır.''

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