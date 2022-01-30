Yerel gazeteler mali krizde: Dönüşümlü çıkacaklar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde girdi fiyatlarındaki astronomik artışlar, reklam gelirlerdeki düşüşler nedeniyle yaşama mücadelesi veren 7 yerel gazete sahibi “Yaşamak için birlikteyiz” diyerek dönüşümlü olarak haftada 2 gün yayınlanma kararı aldı.

Mustafa SARIİPEK

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Ekonomik sorunlardan en çok etkilenen sektörlerden olan yerel basın, ayakta kalabilmenin çarelerini arıyor. Kayseri, Kırıkkale, Bingöl, Artvin, Muş, Batman, Çorum gibi illerde yerel gazeteler birleşme yoluna giderken, birçok il ve ilçede de birleşme görüşmeleri devam ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde girdi fiyatlarındaki astronomik artışlar ve reklam gelirlerdeki düşüşler nedeniyle yaşama mücadelesi veren 7 yerel gazete sahibi “Yaşamak için birlikteyiz” diyerek dönüşümlü olarak haftada 2 gün yayınlanma kararı aldı.

Batı Akdeniz Gazetesi sahibi Osman Baykuş, Beşkaza Gazetesi, Fethiye Gazetesi sahibi Nur İlik, Dost Gazetesi ve Gerçek Fethiye Gazetesi sahibi Seda Köktener, Fethiye Türk Gazetesi sahibi Serap Ülkü Özdemir ve Ege Gazetesi sahibi Mesut Bölük bir araya gelerek birleşme ve bazı gazetelerin kapanması yerine dönüşümlü yayın konusunda anlaşarak demokrasinin vazgeçilmezi çok sesliliği tercih ettiklerini açıkladı.

COVİD VE ARTAN MALİYET YÜKÜ

Covid-19 salgını ile başlayan üretim zincirindeki kopmalarla başta akaryakıt, elektrik, gazete kağıdı, kalıp, boya gibi malzemelerde artan maliyet yükü gazeteleri yaşayamaz hale getirdi. Özellikle de son aylarda girdi maliyetlerinin katlanarak artması, resmi ilan, özel reklam ve abone sayısındaki düşüşler gazeteleri daha da içinden çıkılmaz duruma düşürüyor.

Kayseri, Kırıkkale, Bingöl, Artvin, Muş, Batman, Çorum gibi illerde yerel gazeteler birleşme yoluna giderken, birçok il ve ilçede de birleşme görüşmeleri devam ederken Fethiye'deki yerel gazete sahipleri bizler ise yaşamak için birleşerek, tek sesliliğe gitmek yerine, birlikte anlaşarak haftada 2 gün yayınlamaya, özellikle matbaa masraflarını indirmeye karar verdi.

‘KALİTE VE İÇERİK ARTACAK’

Yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

“Bu dönüşümlü yayın çok sesliliği önlemiyor, daha da kaliteyi ve içeriği arttırma imkanı veriyor. Baskı giderlerinin düşmesiyle çalışan meslektaşlarımız hem daha iyi şartlarda çalışacak, hem ücretlerini daha rahat alabilecekler.”

Dönüşümlü yayın anlaşması şöyle oldu:

* 1 Şubat Salı gününden itibaren Pazartesi ve Perşembe: Gerçek Fethiye Gazetesi, Dost gazetesi

* Salı ve Cuma: Batı Akdeniz Gazetesi, Ege Gazetesi ve Fethiye Türk Gazetesi

* Çarşamba ve Cumartesi: Beşkaza Gazetesi, Fethiye Gazetesi yayınlanacak.