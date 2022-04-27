Yerli turist tatilde yıldız düşürecek

Bütçeler eridi, yerli turist düşük yıldızlı otel arayışına girdi. Enflasyon ve kriz baskısı altındaki yerli turistin bu yıl tatil sürelerini kısaltması, tercih ettiği otellerde de segmentleri düşürmesi bekleniyor.

Sayime BAŞÇI

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Ramazan Bayramı öncesinde yerli turist hareketliliği başlarken, bilet ve otellerdeki yüksek fiyatlar ve düşen alım gücü bu yıl yerli turistin tatil süresini kısaltıp, yıldızını düşürecek. Geçen yıl 5 milyar TL'lik paket tur harcaması yapan yerli turist sayısında ve harcamalarında bu yıl bir daralma bekleyen sektör temsilcileri, toplam harcamalarda bir küçülme olmasa da daha önce 5 yıldızlı otelde kalanların 4 veya 3 yıldızlı otelleri tercih etmeye başladığına dikkat çekti. İç pazar açısından zorlu bir yılın yaşandığını kaydeden Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, alım gücündeki düşüş ve enflasyonun burada etkili olduğunu kaydetti.

KESEYE GÖRE TATİL

Tatillerde gün sayısının da düşeceğini aktaran Bülbüloğlu, “Pazar biraz daralır. İnsanlar yine gidecek tatile ama belki 7 değil 4 gün kalacak. 5 yıldızlı otelde değil de 3 yıldızlıda kalacak ama kesesine göre bir tatil mutlaka bulmaya çalışacaktır” dedi.

Yeni dönemde insanların bütçelerine göre bir tatil paketi arayışı içinde olacağını anlatan Hilton Dalaman Genel Müdürü Tunç Batum ise şu değerlendirmeyi yaptı: “İnsanlar yine tatile çıkacak ama daha uygun bütçeli yerlere tatile gitmeye başlayacak. Türkiye'de turizme harcanan toplam paranın değişeceğini sanmıyorum ama 5 yıldızlıya gidiyorsa 4 yıldızlıya gidecek. Segment ve kendi içinde tercih değiştirecek” diye konuştu.

Bayramda tatil 35 bin TL'yi buluyor

Sektör pandemi etkisi nedeni ile geçen yaz sezonu yerli turistle açmış ve kontenjanları artırmıştı. Bu yıl ise Ramazan Bayramı'nı kapsayan dönemde sezonu açmak isteyenler için Antalya Kemer'de 6 günlük tatilin bedeli 15 bin TL ile 35 bin TL arasında değişirken, Muğla Fethiye ve Dalaman'da ise bayramda tatilin bedeli 20 ile 25 bin TL civarında seyrediyor. Geçen yıl yerli turistin paket tur harcaması 5 milyar TL'yi aşmıştı.